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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3549355035513552
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 10:30

  The_Rebel написав:sergey_stasyuk555
Ну, в торгівців свої стратегії. А я подивлюся ввечері на ціну і напевно зроблю усереднення

Може ще рано робити усереднення? Ось на пару постів вище, хлопці пишуть, що впаде до 60к. Може, краще на 60к робити усереднення, ніж на 84к? Різниця 24к на хвилинку....
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 10:36

  The_Rebel написав:Доброго здоров'я всім хом'ячкам застрявшим в різних шиткоїнах (включно зі мною:D). А що сьогодні з ринком коїться? Хто кого ще пограбував/кинув/надув/обманув?

Що саме цікаве, що не бачу паніки взагалі. Ціна летить у прірву, але у всіх блогерів у відео все супер, всі усереднюються. Ніхто нічого не збирається продавати. Фаза страху пройшла, напевно вже. Я так розумію, ринок вже пристосувався до постійних падінь і це вже сприймається як нормальне. Єдине, що втрачають ті, хто на ф'ючах у лонгах. А так, наче у всіх все гаразд. Більше того, я впевнений, що як впадемо далі, на 70к-60к, то настрій на ринку не зміниться. Знову, втратять лонгісти на ф'ючах і все. Але не розумію, якщо все валиться вниз, навіщо відкривати зараз лонги? Реально не розумію.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 10:52

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  vitaxa2006 написав:Фаза страху пройшла, напевно вже.

фаза страха еще не наступила.
-70% еще увидим по шиткам
Олежан
 
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