Може ще рано робити усереднення? Ось на пару постів вище, хлопці пишуть, що впаде до 60к. Може, краще на 60к робити усереднення, ніж на 84к? Різниця 24к на хвилинку....
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 27 лют, 2025 10:30
Додано: Чет 27 лют, 2025 10:36
Що саме цікаве, що не бачу паніки взагалі. Ціна летить у прірву, але у всіх блогерів у відео все супер, всі усереднюються. Ніхто нічого не збирається продавати. Фаза страху пройшла, напевно вже. Я так розумію, ринок вже пристосувався до постійних падінь і це вже сприймається як нормальне. Єдине, що втрачають ті, хто на ф'ючах у лонгах. А так, наче у всіх все гаразд. Більше того, я впевнений, що як впадемо далі, на 70к-60к, то настрій на ринку не зміниться. Знову, втратять лонгісти на ф'ючах і все. Але не розумію, якщо все валиться вниз, навіщо відкривати зараз лонги? Реально не розумію.
Додано: Чет 27 лют, 2025 10:52
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Чет 27 лют, 2025 12:18
Если б "хлопцы" секли в графиках и в волновой теории,а не только лишь языком,они бы знали такого дядьку как Эллиотта,согласно которому,цитирую- "Волна 5 часто завершается, когда касается или немного заходит за линию, проведенную от вершины волны 3, которая параллельна линии, соединяющей вершины волн 2 и 4, на арифметической или полулогарифмической шкале" График наглядный извините...был вчера
И тогда бы,они языками не трекали...Потому что если согласно их "ожиданиям" биток придет на 60К,то тогда Вы сможете его усреднять еще года 3 если денех хватит..Вплоть до 20К...А может и ниже...Тут все может быть.А мы как раз находимся в заключительной волне 5,которая пока....подчеркиваю-пока принимает форму растяжения..Еще раз говорю,зона 72-76К критическая,уход ниже 73К примерно,будет означать более 90%+ смену тренда по битку на медвежий...А альта,из него и не выходила до сих пор с 22г...Все что "хорошего" по ней было-не более чем отскоки от коррекции...за исключением нескольких монет,таких как Суи,Рипл,Солана...
Додано: Чет 27 лют, 2025 14:50
Индекс страха-жадности 10, теперь уж точно обделались "не только лишь все". Можно брать, скоро вверх поедем.
Додано: Чет 27 лют, 2025 14:53
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