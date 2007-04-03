Додано: Чет 27 лют, 2025 12:18

vitaxa2006 написав: The_Rebel написав: sergey_stasyuk555

Ну, в торгівців свої стратегії. А я подивлюся ввечері на ціну і напевно зроблю усереднення Ну, в торгівців свої стратегії. А я подивлюся ввечері на ціну і напевно зроблю усереднення

Може ще рано робити усереднення? Ось на пару постів вище, хлопці пишуть, що впаде до 60к. Може, краще на 60к робити усереднення, ніж на 84к? Різниця 24к на хвилинку.... Може ще рано робити усереднення? Ось на пару постів вище, хлопці пишуть, що впаде до 60к. Може, краще на 60к робити усереднення, ніж на 84к? Різниця 24к на хвилинку....

Если б "хлопцы" секли в графиках и в волновой теории,а не только лишь языком,они бы знали такого дядьку как Эллиотта,согласно которому,цитирую- "Волна 5 часто завершается, когда касается или немного заходит за линию, проведенную от вершины волны 3, которая параллельна линии, соединяющей вершины волн 2 и 4, на арифметической или полулогарифмической шкале" График наглядный извините...был вчераИ тогда бы,они языками не трекали...Потому что если согласно их "ожиданиям" биток придет на 60К,то тогда Вы сможете его усреднять еще года 3если денех хватит..Вплоть до 20К...А может и ниже...Тут все может быть.А мы как раз находимся в заключительной волне 5,которая пока....подчеркиваю-пока принимает форму растяжения..Еще раз говорю,зона 72-76К критическая,уход ниже 73К примерно,будет означать более 90%+ смену тренда по битку на медвежий...А альта,из него и не выходила до сих пор с 22г...Все что "хорошего" по ней было-не более чем отскоки от коррекции...за исключением нескольких монет,таких как Суи,Рипл,Солана...