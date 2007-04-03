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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3549355035513552
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 10:30

  The_Rebel написав:sergey_stasyuk555
Ну, в торгівців свої стратегії. А я подивлюся ввечері на ціну і напевно зроблю усереднення

Може ще рано робити усереднення? Ось на пару постів вище, хлопці пишуть, що впаде до 60к. Може, краще на 60к робити усереднення, ніж на 84к? Різниця 24к на хвилинку....
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 10:36

  The_Rebel написав:Доброго здоров'я всім хом'ячкам застрявшим в різних шиткоїнах (включно зі мною:D). А що сьогодні з ринком коїться? Хто кого ще пограбував/кинув/надув/обманув?

Що саме цікаве, що не бачу паніки взагалі. Ціна летить у прірву, але у всіх блогерів у відео все супер, всі усереднюються. Ніхто нічого не збирається продавати. Фаза страху пройшла, напевно вже. Я так розумію, ринок вже пристосувався до постійних падінь і це вже сприймається як нормальне. Єдине, що втрачають ті, хто на ф'ючах у лонгах. А так, наче у всіх все гаразд. Більше того, я впевнений, що як впадемо далі, на 70к-60к, то настрій на ринку не зміниться. Знову, втратять лонгісти на ф'ючах і все. Але не розумію, якщо все валиться вниз, навіщо відкривати зараз лонги? Реально не розумію.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 10:52

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  vitaxa2006 написав:Фаза страху пройшла, напевно вже.

фаза страха еще не наступила.
-70% еще увидим по шиткам
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 12:18

  vitaxa2006 написав:
  The_Rebel написав:sergey_stasyuk555
Ну, в торгівців свої стратегії. А я подивлюся ввечері на ціну і напевно зроблю усереднення

Може ще рано робити усереднення? Ось на пару постів вище, хлопці пишуть, що впаде до 60к. Може, краще на 60к робити усереднення, ніж на 84к? Різниця 24к на хвилинку....


Если б "хлопцы" секли в графиках и в волновой теории,а не только лишь языком,они бы знали такого дядьку как Эллиотта,согласно которому,цитирую- "Волна 5 часто завершается, когда касается или немного заходит за линию, проведенную от вершины волны 3, которая параллельна линии, соединяющей вершины волн 2 и 4, на арифметической или полулогарифмической шкале" График наглядный извините...был вчера :D
И тогда бы,они языками не трекали...Потому что если согласно их "ожиданиям" биток придет на 60К,то тогда Вы сможете его усреднять еще года 3 :lol: если денех хватит..Вплоть до 20К...А может и ниже...Тут все может быть.А мы как раз находимся в заключительной волне 5,которая пока....подчеркиваю-пока принимает форму растяжения..Еще раз говорю,зона 72-76К критическая,уход ниже 73К примерно,будет означать более 90%+ смену тренда по битку на медвежий...А альта,из него и не выходила до сих пор с 22г...Все что "хорошего" по ней было-не более чем отскоки от коррекции...за исключением нескольких монет,таких как Суи,Рипл,Солана...
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 14:50

Индекс страха-жадности 10, теперь уж точно обделались "не только лишь все". Можно брать, скоро вверх поедем.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 14:53

  phantom_systems написав:Индекс страха-жадности 10, теперь уж точно обделались "не только лишь все". Можно брать, скоро вверх поедем.

какой то отскок может быть
но глобально еще будем идти вниз. уж очень надо сильно разгрузиться а потом еще закупиться. много пасажиров со свежими деньгами зашло
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 15:35

  vitaxa2006 написав:
  The_Rebel написав:sergey_stasyuk555
Ну, в торгівців свої стратегії. А я подивлюся ввечері на ціну і напевно зроблю усереднення

Може ще рано робити усереднення? Ось на пару постів вище, хлопці пишуть, що впаде до 60к. Може, краще на 60к робити усереднення, ніж на 84к? Різниця 24к на хвилинку....

Майбутнього ніхто не знає. А найскладніше - це дивитись з перону за потягом що набирає швидкість. Тому починаємо на 80К і далі вниз скуповуємо все більше і більше. Поки не закінчаться гроші яки для цього казіно були виділені.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 18:26

Вчера всплыла инфа, как инсайдеры отмыли 3 ляма баксов, нажитых на шитках меланки и либры. Купили у самих себя на 20к солянки другой шиток, неизвестный и на фиг никому не нужный, который потом сбросили по стакану за целых 175 солянки. А те отмытые 20к солянки = профит честных трэйдеров, а не то, что вы подумали.

https://twitter.com/lookonchain/status/ ... 9204813828
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 19:31

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Вчера еще хотел написать,что давно не видел ситуации на графике битка,когда тот нарисовал бычьи конвергенции на 1ч и на 4ч графике...Задампили в пол уже совершенно...Как минимум отскок пора бы рисовать...Конвергенция-прямое на то указание... На Эфире между прочим та же самая картина,только что посмотрел..Но конец месяца,наверное отскокам явно не способствует
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 19:40

  phantom_systems написав:Вчера всплыла инфа, как инсайдеры отмыли 3 ляма баксов, нажитых на шитках меланки и либры. Купили у самих себя на 20к солянки другой шиток, неизвестный и на фиг никому не нужный, который потом сбросили по стакану за целых 175 солянки. А те отмытые 20к солянки = профит честных трэйдеров, а не то, что вы подумали.

https://twitter.com/lookonchain/status/ ... 9204813828


phantom_systems,признаться так и не врубился,в чем состояла суть "отмывки"?? Они же заработали деньги на шитках Меланья и Либра,а не украли их...Для чего нужны были эти танцы с бубном??? Заработали-бабло перевели на кошель и все...Чтоб налоги не платить с прибыли(типа убытки получили от этого шитка) или зачем все это,если натрейдили легально??
osafly
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