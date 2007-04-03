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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3550355135523553
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 20:02

  phantom_systems написав:Индекс страха-жадности 10, теперь уж точно обделались "не только лишь все". Можно брать, скоро вверх поедем.


підкажість будь ласка де ви його дивитесь
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 20:08

  greenozon написав:
  phantom_systems написав:Индекс страха-жадности 10, теперь уж точно обделались "не только лишь все". Можно брать, скоро вверх поедем.


підкажість будь ласка де ви його дивитесь


В поиск Гугл забейте "Индекс страха и жадности",Вам будет штук 10 разных на выбор...какой пожелаете дизайн по порядку..Но от этого индикатора,особой пользы нет...Он просто тупо отображает "настроения и припадочность" толпы хомяков в определенный момент,когда их гладят-они в экстазе,когда бреют-им страшно от жужжащей машинки... :lol: Значит,типа тогда и надо покупать вместе с "парикмахерами"
osafly
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