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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3550355135523553
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 20:02

  phantom_systems написав:Индекс страха-жадности 10, теперь уж точно обделались "не только лишь все". Можно брать, скоро вверх поедем.


підкажість будь ласка де ви його дивитесь
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 20:08

  greenozon написав:
  phantom_systems написав:Индекс страха-жадности 10, теперь уж точно обделались "не только лишь все". Можно брать, скоро вверх поедем.


підкажість будь ласка де ви його дивитесь


В поиск Гугл забейте "Индекс страха и жадности",Вам будет штук 10 разных на выбор...какой пожелаете дизайн по порядку..Но от этого индикатора,особой пользы нет...Он просто тупо отображает "настроения и припадочность" толпы хомяков в определенный момент,когда их гладят-они в экстазе,когда бреют-им страшно от жужжащей машинки... :lol: Значит,типа тогда и надо покупать вместе с "парикмахерами"
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 23:52

  osafly написав:
  phantom_systems написав:Вчера всплыла инфа, как инсайдеры отмыли 3 ляма баксов, нажитых на шитках меланки и либры. Купили у самих себя на 20к солянки другой шиток, неизвестный и на фиг никому не нужный, который потом сбросили по стакану за целых 175 солянки. А те отмытые 20к солянки = профит честных трэйдеров, а не то, что вы подумали.

https://twitter.com/lookonchain/status/ ... 9204813828

phantom_systems,признаться так и не врубился,в чем состояла суть "отмывки"?? Они же заработали деньги на шитках Меланья и Либра,а не украли их...Для чего нужны были эти танцы с бубном??? Заработали-бабло перевели на кошель и все...Чтоб налоги не платить с прибыли(типа убытки получили от этого шитка) или зачем все это,если натрейдили легально??

Потому что в некоторых юрисдикциях за такие инсайдерские фокусы статья светит. А так будто жирный лось, ну, не срослось. Профит же чистый на каком-то левом шитке, какие вопросы. Налоги они в любом случае заплатят в каких-нибудь эмиратах. Целый ноль.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 00:06

  phantom_systems написав:
  osafly написав:
  phantom_systems написав:Вчера всплыла инфа, как инсайдеры отмыли 3 ляма баксов, нажитых на шитках меланки и либры. Купили у самих себя на 20к солянки другой шиток, неизвестный и на фиг никому не нужный, который потом сбросили по стакану за целых 175 солянки. А те отмытые 20к солянки = профит честных трэйдеров, а не то, что вы подумали.

https://twitter.com/lookonchain/status/ ... 9204813828

phantom_systems,признаться так и не врубился,в чем состояла суть "отмывки"?? Они же заработали деньги на шитках Меланья и Либра,а не украли их...Для чего нужны были эти танцы с бубном??? Заработали-бабло перевели на кошель и все...Чтоб налоги не платить с прибыли(типа убытки получили от этого шитка) или зачем все это,если натрейдили легально??

Потому что в некоторых юрисдикциях за такие инсайдерские фокусы статья светит. А так будто жирный лось, ну, не срослось. Профит же чистый на каком-то левом шитке, какие вопросы. Налоги они в любом случае заплатят в каких-нибудь эмиратах. Целый ноль.


Понятно...Ключевое слово здесь было "инсайдеры",я не внимательно прочел.Хотя,думаю если их за джопу возьмут по этому делу,тут уже иметь значения не будет,куда они пустили или спустили полученные деньги.Для правосудия в "правильных" юрисдикциях,это уже не имеет никакого решающего значения-им важен факт махинации или нарушения,а остальное постольку-поскольку.Это не Украина,где именно деньги-всегда играют главную и решающую роль,ибо у одних цель-выявить и наказать по закону факт нарушения,а в бабановых республиках-контролирующим органам выявить и отобрать/разделить/присвоить гешефт от этого нарушения..Там этот номер вряд ли прокатит
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 09:05

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Гэп на 79к закрыли. Следующий на 54к. Есть и ниже, но туда можем не дойти.
Скажите, а кто-то кроме меня сейчас в минусе по портфелю или я один такой?
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 09:42

  osafly написав:ситуации на графике битка,когда тот нарисовал бычьи конвергенции

смішно.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 10:42

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  vitaxa2006 написав:кто-то кроме меня сейчас в минусе по портфелю или я один такой?

как говорят инфоцигане - усредняйся
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 10:44

  sergey_stasyuk555 написав:
  osafly написав:ситуации на графике битка,когда тот нарисовал бычьи конвергенции

смішно.



Смешно,когда один дебил не знает на каком графике можно найти и посмотреть ГЭП ,но с умным ипалом умничает здесь...Вот это действительно смешно.Ты хоть пипирку свою в штанах находишь,когда в туалет хочется??Или ссышься прям в штаны??Или в памперсе все время ходишь,от бесконечного проноса
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 10:46

  vitaxa2006 написав:Гэп на 79к закрыли. Следующий на 54к. Есть и ниже, но туда можем не дойти.
Скажите, а кто-то кроме меня сейчас в минусе по портфелю или я один такой?


ГЭП недозакрыли..Чтоб закрыть полностью,нужно прийти на 78170 примерно....На 54К никакого ГЭПа нет.Где Вы его там увидели??? Незакрытый ГЭП остается на 20440-21140...Но о нем нет смысла пока вообще разговаривать
Такая перепроданность битка на 1Д графике была последний раз в августе 23г,при цене 25К...
Но зато у нас образовался свежий ГЭП,на этом падении..92860-93600
osafly
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