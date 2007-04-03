phantom_systems написав:Индекс страха-жадности 10, теперь уж точно обделались "не только лишь все". Можно брать, скоро вверх поедем.
підкажість будь ласка де ви його дивитесь
В поиск Гугл забейте "Индекс страха и жадности",Вам будет штук 10 разных на выбор...какой пожелаете дизайн по порядку..Но от этого индикатора,особой пользы нет...Он просто тупо отображает "настроения и припадочность" толпы хомяков в определенный момент,когда их гладят-они в экстазе,когда бреют-им страшно от жужжащей машинки... Значит,типа тогда и надо покупать вместе с "парикмахерами"
phantom_systems написав:Вчера всплыла инфа, как инсайдеры отмыли 3 ляма баксов, нажитых на шитках меланки и либры. Купили у самих себя на 20к солянки другой шиток, неизвестный и на фиг никому не нужный, который потом сбросили по стакану за целых 175 солянки. А те отмытые 20к солянки = профит честных трэйдеров, а не то, что вы подумали.
phantom_systems,признаться так и не врубился,в чем состояла суть "отмывки"?? Они же заработали деньги на шитках Меланья и Либра,а не украли их...Для чего нужны были эти танцы с бубном??? Заработали-бабло перевели на кошель и все...Чтоб налоги не платить с прибыли(типа убытки получили от этого шитка) или зачем все это,если натрейдили легально??
Потому что в некоторых юрисдикциях за такие инсайдерские фокусы статья светит. А так будто жирный лось, ну, не срослось. Профит же чистый на каком-то левом шитке, какие вопросы. Налоги они в любом случае заплатят в каких-нибудь эмиратах. Целый ноль.
phantom_systems написав:Вчера всплыла инфа, как инсайдеры отмыли 3 ляма баксов, нажитых на шитках меланки и либры. Купили у самих себя на 20к солянки другой шиток, неизвестный и на фиг никому не нужный, который потом сбросили по стакану за целых 175 солянки. А те отмытые 20к солянки = профит честных трэйдеров, а не то, что вы подумали.
phantom_systems,признаться так и не врубился,в чем состояла суть "отмывки"?? Они же заработали деньги на шитках Меланья и Либра,а не украли их...Для чего нужны были эти танцы с бубном??? Заработали-бабло перевели на кошель и все...Чтоб налоги не платить с прибыли(типа убытки получили от этого шитка) или зачем все это,если натрейдили легально??
Потому что в некоторых юрисдикциях за такие инсайдерские фокусы статья светит. А так будто жирный лось, ну, не срослось. Профит же чистый на каком-то левом шитке, какие вопросы. Налоги они в любом случае заплатят в каких-нибудь эмиратах. Целый ноль.
Понятно...Ключевое слово здесь было "инсайдеры",я не внимательно прочел.Хотя,думаю если их за джопу возьмут по этому делу,тут уже иметь значения не будет,куда они пустили или спустили полученные деньги.Для правосудия в "правильных" юрисдикциях,это уже не имеет никакого решающего значения-им важен факт махинации или нарушения,а остальное постольку-поскольку.Это не Украина,где именно деньги-всегда играют главную и решающую роль,ибо у одних цель-выявить и наказать по закону факт нарушения,а в бабановых республиках-контролирующим органам выявить и отобрать/разделить/присвоить гешефт от этого нарушения..Там этот номер вряд ли прокатит
vitaxa2006 написав:Гэп на 79к закрыли. Следующий на 54к. Есть и ниже, но туда можем не дойти. Скажите, а кто-то кроме меня сейчас в минусе по портфелю или я один такой?
ГЭП недозакрыли..Чтоб закрыть полностью,нужно прийти на 78170 примерно....На 54К никакого ГЭПа нет.Где Вы его там увидели??? Незакрытый ГЭП остается на 20440-21140...Но о нем нет смысла пока вообще разговаривать Такая перепроданность битка на 1Д графике была последний раз в августе 23г,при цене 25К... Но зато у нас образовался свежий ГЭП,на этом падении..92860-93600
vitaxa2006 написав:Гэп на 79к закрыли. Следующий на 54к. Есть и ниже, но туда можем не дойти. Скажите, а кто-то кроме меня сейчас в минусе по портфелю или я один такой?
Сегодня экспирация в опционах на BTC и ETH! (Deribit) 4,65 млрд.$ в опционах на #BTC и 1,1 млрд.$ в опционах на #ETH. ▫️Зона основного интереса в BTC = 96,000$ ▫️Зона основного интереса в ETH = 3,000$ Сryptо Headlines