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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3551355235533554
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 12:03

sergey_stasyuk555
искал я твои прогнозы, днями ранее, кроме воды и философии ничего не нашел.
если ты уверен, как будет ситуация в определенный период времени, напиши, чего стесняться??? а писать лозунгами, когда на определенной волне рынка угадал временное направление, это серьезности не добавляет.
Andrey_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 12:26

  sergey_stasyuk555 написав:
  Andrey_ написав:sergey_stasyuk555
так напиши свой прогноз. А то из очередных вылез,всех обсмеял и поставил пластинку, я же говорил....

я вже писав тут про це


Что ты тут писал...шиз...Ты не знаешь на каком графике ГЭП посмотреть...Не знаешь что такое конвергенции..Ты дебиляка хотя бы погугли,посмотри-книжки поизучай о формациях,трейдинге,волновой теории...Я пишу о том что вижу на графике,а не то что мне хочется..Если б модераторы систематически не удаляли весь бред и срач,которые ты тут разводишь,то уже бы вся ветка точно знала бы,что ты мегадебил..а так поблагодари модеров-тебе оказывают неоценимую услугу,скрывая от посетителей,что ты идиот и твое место в дурдоме..Бо человек заходит в ветку вечером после работы и не догадывается даже,что у Стасика был припадок очередной утром... :lol:
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 12:30

  osafly написав:Что ты тут писал...шиз...Ты не знаешь на каком графике ГЭП посмотреть...Не знаешь что такое конвергенции..Ты дебиляка хотя бы погугли,посмотри-книжки поизучай о формациях,трейдинге,волновой теории...Я пишу о том что вижу на графике,а не то что мне хочется..Если б модераторы систематически не удаляли весь бред и срач,которые ты тут разводишь,то уже бы вся ветка точно знала бы,что ты мегадебил..а так поблагодари модеров-тебе оказывают неоценимую услугу,скрывая от посетителей,что ты идиот и твое место в дурдоме..Бо человек заходит в ветку вечером после работы и не догадывается даже,что у Стасика был припадок очередной утром... :lol:

ти в припадку знову?
дурдом по тобі плаче...
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 12:32

  sergey_stasyuk555 написав:ти в припадку знову?
дурдом по тобі плаче...


У тебя даже ник раздвоенный...Сергей-Стасик...Так ты кто??Сергей или Стасик??Или утром Сергей,а вечером Стасик?? Ты страдаешь раздвоением личности??Или Сергей-это твой парень?? Хоть в чем то можешь ладу дать?!
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 12:33

  osafly написав:У тебя даже ник раздвоенный...Сергей-Стасик...Так ты кто??Сергей или Стасик??Или утром Сергей,а вечером Стасик?? Ты страдаешь раздвоением личности??Или Сергей-это твой парень?? Хоть в чем то можешь ладу дать?!

ти думаєш ображаючи мене ти станеш менш нікчемним непотребом?
sergey_stasyuk555
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