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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 28 лют, 2025 12:03
sergey_stasyuk555
искал я твои прогнозы, днями ранее, кроме воды и философии ничего не нашел.
если ты уверен, как будет ситуация в определенный период времени, напиши, чего стесняться??? а писать лозунгами, когда на определенной волне рынка угадал временное направление, это серьезности не добавляет.
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Andrey_
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 12:26
sergey_stasyuk555 написав: Andrey_ написав:sergey_stasyuk555
так напиши свой прогноз. А то из очередных вылез,всех обсмеял и поставил пластинку, я же говорил....
я вже писав тут про це
Что ты тут писал...шиз...Ты не знаешь на каком графике ГЭП посмотреть...Не знаешь что такое конвергенции..Ты дебиляка хотя бы погугли,посмотри-книжки поизучай о формациях,трейдинге,волновой теории...Я пишу о том что вижу на графике,а не то что мне хочется..Если б модераторы систематически не удаляли весь бред и срач,которые ты тут разводишь,то уже бы вся ветка точно знала бы,что ты мегадебил..а так поблагодари модеров-тебе оказывают неоценимую услугу,скрывая от посетителей,что ты идиот и твое место в дурдоме..Бо человек заходит в ветку вечером после работы и не догадывается даже,что у Стасика был припадок очередной утром...
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osafly
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 12:30
osafly написав:
Что ты тут писал...шиз...Ты не знаешь на каком графике ГЭП посмотреть...Не знаешь что такое конвергенции..Ты дебиляка хотя бы погугли,посмотри-книжки поизучай о формациях,трейдинге,волновой теории...Я пишу о том что вижу на графике,а не то что мне хочется..Если б модераторы систематически не удаляли весь бред и срач,которые ты тут разводишь,то уже бы вся ветка точно знала бы,что ты мегадебил..а так поблагодари модеров-тебе оказывают неоценимую услугу,скрывая от посетителей,что ты идиот и твое место в дурдоме..Бо человек заходит в ветку вечером после работы и не догадывается даже,что у Стасика был припадок очередной утром...
ти в припадку знову?
дурдом по тобі плаче...
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sergey_stasyuk555
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 12:32
sergey_stasyuk555 написав:
ти в припадку знову?
дурдом по тобі плаче...
У тебя даже ник раздвоенный...Сергей-Стасик...Так ты кто??Сергей или Стасик??Или утром Сергей,а вечером Стасик?? Ты страдаешь раздвоением личности??Или Сергей-это твой парень?? Хоть в чем то можешь ладу дать?!
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osafly
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 12:33
osafly написав:
У тебя даже ник раздвоенный...Сергей-Стасик...Так ты кто??Сергей или Стасик??Или утром Сергей,а вечером Стасик?? Ты страдаешь раздвоением личности??Или Сергей-это твой парень?? Хоть в чем то можешь ладу дать?!
ти думаєш ображаючи мене ти станеш менш нікчемним непотребом?
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sergey_stasyuk555
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 12:38
sergey_stasyuk555
А ну,быстро отвечай на каком графике ГЭП смотреть...Иначе,твои измышления-просто ла-ла-ла...Потому что любой трейдер,любой профан уже это знает...Ты мне заявлял что ГЭПа никакого нет,недели три назад....Какие такие у тебя там сделки...Что ты людям морочишь не скажу что..Тебя надо заткнуться,молчать-читать и слушать...и не влазить,когда взрослые разговаривают...Телефон украденный-вернуть санитарам...
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