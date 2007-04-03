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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 28 лют, 2025 12:03
sergey_stasyuk555
искал я твои прогнозы, днями ранее, кроме воды и философии ничего не нашел.
если ты уверен, как будет ситуация в определенный период времени, напиши, чего стесняться??? а писать лозунгами, когда на определенной волне рынка угадал временное направление, это серьезности не добавляет.
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Andrey_
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 12:38
sergey_stasyuk555
А ну,быстро отвечай на каком графике ГЭП смотреть...Иначе,твои измышления-просто ла-ла-ла...Потому что любой трейдер,любой профан уже это знает...Ты мне заявлял что ГЭПа никакого нет,недели три назад....Какие такие у тебя там сделки...Что ты людям морочишь не скажу что..Тебя надо заткнуться,молчать-читать и слушать...
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osafly
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 12:54
Andrey_ написав:
sergey_stasyuk555
искал я твои прогнозы, днями ранее, кроме воды и философии ничего не нашел.
если ты уверен, как будет ситуация в определенный период времени, напиши, чего стесняться??? а писать лозунгами, когда на определенной волне рынка угадал временное направление, это серьезности не добавляет.
шукати за вчора смисла небагато - бо вже по факту упали,
а заднім числом всі дуже умні ))
я писав про це ще на хаях, один з моїх постів:
Криптовалюта, ринок криптовалют
вангую що поточна корекція буде більшою ніж очікується і відповідно наступний памп - буде без оновлення атх:
щось типу йдемо на 70-75 - потім повертаємся до 100.
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 13:04
саме смішне: коли я працював в американському хеджфонді, і був офіційно зареєстрованим професійним! трейдером на фьючерсних біржах cme, nymex, comex - ефіра ще не існувало ))
а зараз якийсь мамкин інвестор в крипту, який вивчив два слова "геп та уровєнь" - думає що пізнав трейдинг, і має нахабство мене ображати.
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 13:09
Все по плану - начал набирать позицию. Посмотрим кинут ли меня в этот раз.
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airmax78
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 13:14
airmax78 написав:
Все по плану - начал набирать позицию. Посмотрим кинут ли меня в этот раз.
А когда кинули в прошлый раз?
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