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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3551355235533554
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 12:03

sergey_stasyuk555
искал я твои прогнозы, днями ранее, кроме воды и философии ничего не нашел.
если ты уверен, как будет ситуация в определенный период времени, напиши, чего стесняться??? а писать лозунгами, когда на определенной волне рынка угадал временное направление, это серьезности не добавляет.
Andrey_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 12:38

sergey_stasyuk555
А ну,быстро отвечай на каком графике ГЭП смотреть...Иначе,твои измышления-просто ла-ла-ла...Потому что любой трейдер,любой профан уже это знает...Ты мне заявлял что ГЭПа никакого нет,недели три назад....Какие такие у тебя там сделки...Что ты людям морочишь не скажу что..Тебя надо заткнуться,молчать-читать и слушать...
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 12:54

  Andrey_ написав:sergey_stasyuk555
искал я твои прогнозы, днями ранее, кроме воды и философии ничего не нашел.
если ты уверен, как будет ситуация в определенный период времени, напиши, чего стесняться??? а писать лозунгами, когда на определенной волне рынка угадал временное направление, это серьезности не добавляет.


шукати за вчора смисла небагато - бо вже по факту упали,
а заднім числом всі дуже умні ))

я писав про це ще на хаях, один з моїх постів:
вангую що поточна корекція буде більшою ніж очікується і відповідно наступний памп - буде без оновлення атх:
щось типу йдемо на 70-75 - потім повертаємся до 100.

Криптовалюта, ринок криптовалют
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 13:04

саме смішне: коли я працював в американському хеджфонді, і був офіційно зареєстрованим професійним! трейдером на фьючерсних біржах cme, nymex, comex - ефіра ще не існувало ))
а зараз якийсь мамкин інвестор в крипту, який вивчив два слова "геп та уровєнь" - думає що пізнав трейдинг, і має нахабство мене ображати.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 13:09

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Все по плану - начал набирать позицию. Посмотрим кинут ли меня в этот раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 13:14

  airmax78 написав:Все по плану - начал набирать позицию. Посмотрим кинут ли меня в этот раз.

А когда кинули в прошлый раз?
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 14:15

Вітаха обвалив ринок своїм закупом. :shock:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 16:40

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Что интересно,открываю любой график альткоинов...любых...Объемы торгов почти по всем раза в два больше обычного..Причем даже всякие замшелые монеты...Альту откупают,причем откупают и гребут под этот шухер,пока большинство меняет памперсы.Этим собственно и объясняется стойкость альты на данном проливе...
А ликцидаций снова на 972млн..из них 825млн лонги...Хомячки упорно бодаются против рынка и хватают судя по всему плечи ожидая разворота и окончания коррекции,на что уже как двое суток показывают многие индикаторы...Но дампят упорно в пол и ликвидируют и уничтожают лонгистов под 0...ГЭП между прочим,мы так и недазакрыли,порядка 700$...И он по прежнему там остается и есть.Коррекция от хая,составила -29% примерно,что собственно происходило всегда на истории биткоина,после постановки хаев... Андрей писал об эскпирации фьючей в конце месяца...Стандартная "процедура" о которой многие забывают почему то...Даже такие гении дурдома,как "работники американского хеджфонда",затесавшиеся на эту ветку поскандалить
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 16:50

  Козак-характерник написав:Вітаха обвалив ринок своїм закупом. :shock:
закрий пельку придурок голопупий :mrgreen: :mrgreen:
yess
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 17:12

  yess написав:
  Козак-характерник написав:Вітаха обвалив ринок своїм закупом. :shock:
закрий пельку придурок голопупий :mrgreen: :mrgreen:

И что это было????Мало здесь одного идиота,походу в ветке бесконечное пополнение "экземплярами" Еще и плюсуют какие то дауны...Просто слов нет.
osafly
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