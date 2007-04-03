SAndriy1 написав:osafly написав:Что интересно,открываю любой график альткоинов...любых...Объемы торгов почти по всем раза в два больше обычного..Причем даже всякие замшелые монеты...Альту откупают,причем откупают и гребут под этот шухер,пока большинство меняет памперсы.Этим собственно и объясняется стойкость альты на данном проливе...
А ликцидаций снова на 972млн..из них 825млн лонги...Хомячки упорно бодаются против рынка и хватают судя по всему плечи ожидая разворота и окончания коррекции,на что уже как двое суток показывают многие индикаторы...Но дампят упорно в пол и ликвидируют и уничтожают лонгистов под 0...ГЭП между прочим,мы так и недазакрыли,порядка 700$...И он по прежнему там остается и есть.Коррекция от хая,составила -29% примерно,что собственно происходило всегда на истории биткоина,после постановки хаев... Андрей писал об эскпирации фьючей в конце месяца...Стандартная "процедура" о которой многие забывают почему то...Даже такие гении дурдома,как "работники американского хеджфонда",затесавшиеся на эту ветку поскандалить
Биток тоже неплохо откупают. Но лично у меня нет никакого желания докупать/уседнять вдолгую какие-то позиции. Все набрано давно: что-то показывает плюс, что-то минус, что-то уже частично фиксировал, что-то полностью.
Вкороткую в этот раз взял ETH и LDO - но это максимум на пару дней, а может и сегодня попозже закрою
Но таким рынком с постоянным обновлением минимумов и слабыми отскоками желание докупать отбили)))
Похоже на ценовую пилу: упали на 10%, отросли на 5%, снова упали на 15%, отросли на 8% и так далее. Если посмотреть глобально, то видно нисходящий тренд. Киданули всех с 4-летними циклами в этом году. Теперь, желающих лезть сюда будет меньше (раньше многие ориентировались на 4-летние циклы и высчитывали для себя, когда заходить, когда выходить). Теперь надолго сюда лезть нет смысла, только в коротких позициях скакать туда-сюда и всё. Это моё мнение со стороны как хомяка-лоха).