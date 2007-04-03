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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 18:42
SAndriy1 написав: osafly написав:
Что интересно,открываю любой график альткоинов...любых...Объемы торгов почти по всем раза в два больше обычного..Причем даже всякие замшелые монеты...Альту откупают,причем откупают и гребут под этот шухер,пока большинство меняет памперсы.Этим собственно и объясняется стойкость альты на данном проливе...
А ликцидаций снова на 972млн..из них 825млн лонги...Хомячки упорно бодаются против рынка и хватают судя по всему плечи ожидая разворота и окончания коррекции,на что уже как двое суток показывают многие индикаторы...Но дампят упорно в пол и ликвидируют и уничтожают лонгистов под 0...ГЭП между прочим,мы так и недазакрыли,порядка 700$...И он по прежнему там остается и есть.Коррекция от хая,составила -29% примерно,что собственно происходило всегда на истории биткоина,после постановки хаев... Андрей писал об эскпирации фьючей в конце месяца...Стандартная "процедура" о которой многие забывают почему то...Даже такие гении дурдома,как "работники американского хеджфонда",затесавшиеся на эту ветку поскандалить
Биток тоже неплохо откупают. Но лично у меня нет никакого желания докупать/уседнять вдолгую какие-то позиции. Все набрано давно: что-то показывает плюс, что-то минус, что-то уже частично фиксировал, что-то полностью.
Вкороткую в этот раз взял ETH и LDO - но это максимум на пару дней, а может и сегодня попозже закрою
Но таким рынком с постоянным обновлением минимумов и слабыми отскоками желание докупать отбили)))
Похоже на ценовую пилу: упали на 10%, отросли на 5%, снова упали на 15%, отросли на 8% и так далее. Если посмотреть глобально, то видно нисходящий тренд. Киданули всех с 4-летними циклами в этом году. Теперь, желающих лезть сюда будет меньше (раньше многие ориентировались на 4-летние циклы и высчитывали для себя, когда заходить, когда выходить). Теперь надолго сюда лезть нет смысла, только в коротких позициях скакать туда-сюда и всё. Это моё мнение со стороны как хомяка-лоха).
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 19:32
SAndriy1 написав:
Биток тоже неплохо откупают. Но лично у меня нет никакого желания докупать/уседнять вдолгую какие-то позиции. Все набрано давно: что-то показывает плюс, что-то минус, что-то уже частично фиксировал, что-то полностью.
Вкороткую в этот раз взял ETH и LDO - но это максимум на пару дней, а может и сегодня попозже закрою
Но таким рынком с постоянным обновлением минимумов и слабыми отскоками желание докупать отбили)))
LDO хороший проект..Как только полетит Эфир,LDO будет перфомить.Держу его в долгосрок...Одна из немногих между прочим монет,которая не обновила своих лоев...ни 24,ни 22-23годов тоже...Это показатель крепости и востребованности,на таком дебильнутом рынке,где все скатилось в канаву.Надеюсь,он обязательно перепишет свой хай,причем заметно прилично...
Что значит желание пропало покупать??Когда такие ощущения,потом как оказывается это самые лучшие покупки,сделаные без энтузиазма...
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 22:11
osafly написав: SAndriy1 написав:
Биток тоже неплохо откупают. Но лично у меня нет никакого желания докупать/уседнять вдолгую какие-то позиции. Все набрано давно: что-то показывает плюс, что-то минус, что-то уже частично фиксировал, что-то полностью.
Вкороткую в этот раз взял ETH и LDO - но это максимум на пару дней, а может и сегодня попозже закрою
Но таким рынком с постоянным обновлением минимумов и слабыми отскоками желание докупать отбили)))
LDO хороший проект..Как только полетит Эфир,LDO будет перфомить.Держу его в долгосрок...Одна из немногих между прочим монет,которая не обновила своих лоев...ни 24,ни 22-23годов тоже...Это показатель крепости и востребованности,на таком дебильнутом рынке,где все скатилось в канаву.Надеюсь,он обязательно перепишет свой хай,причем заметно прилично...
Что значит желание пропало покупать??Когда такие ощущения,потом как оказывается это самые лучшие покупки,сделаные без энтузиазма...
1. Вывел еще денег с бирж, чтобы полностью забрать вложенное изначально
2. Осталось на биржах процентов 20 в USDT\USDC (70% в альтах, 10% в ВТС), на половину из них я торгую в краткосрок - меньше держать уже некомфортно
3. Не вижу смысла докупать в текущей ситуации - сильные альты не опустились до моих точек входа (зачем же мне их докупать?), а слабые пока продолжают валиться (зачем же мне их докупать?)
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