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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3552355335543555 Додано: П'ят 28 лют, 2025 18:42 SAndriy1 написав: osafly написав: Что интересно,открываю любой график альткоинов...любых...Объемы торгов почти по всем раза в два больше обычного..Причем даже всякие замшелые монеты...Альту откупают,причем откупают и гребут под этот шухер,пока большинство меняет памперсы.Этим собственно и объясняется стойкость альты на данном проливе...

А ликцидаций снова на 972млн..из них 825млн лонги...Хомячки упорно бодаются против рынка и хватают судя по всему плечи ожидая разворота и окончания коррекции,на что уже как двое суток показывают многие индикаторы...Но дампят упорно в пол и ликвидируют и уничтожают лонгистов под 0...ГЭП между прочим,мы так и недазакрыли,порядка 700$...И он по прежнему там остается и есть.Коррекция от хая,составила -29% примерно,что собственно происходило всегда на истории биткоина,после постановки хаев... Андрей писал об эскпирации фьючей в конце месяца...Стандартная "процедура" о которой многие забывают почему то...Даже такие гении дурдома,как "работники американского хеджфонда",затесавшиеся на эту ветку поскандалить Что интересно,открываю любой график альткоинов...любых...Объемы торгов почти по всем раза в два больше обычного..Причем даже всякие замшелые монеты...Альту откупают,причем откупают и гребут под этот шухер,пока большинство меняет памперсы.Этим собственно и объясняется стойкость альты на данном проливе...А ликцидаций снова на 972млн..из них 825млн лонги...Хомячки упорно бодаются против рынка и хватают судя по всему плечи ожидая разворота и окончания коррекции,на что уже как двое суток показывают многие индикаторы...Но дампят упорно в пол и ликвидируют и уничтожают лонгистов под 0...ГЭП между прочим,мы так и недазакрыли,порядка 700$...И он по прежнему там остается и есть.Коррекция от хая,составила -29% примерно,что собственно происходило всегда на истории биткоина,после постановки хаев... Андрей писал об эскпирации фьючей в конце месяца...Стандартная "процедура" о которой многие забывают почему то...Даже такие гении дурдома,как "работники американского хеджфонда",затесавшиеся на эту ветку поскандалить

Биток тоже неплохо откупают. Но лично у меня нет никакого желания докупать/уседнять вдолгую какие-то позиции. Все набрано давно: что-то показывает плюс, что-то минус, что-то уже частично фиксировал, что-то полностью.

Вкороткую в этот раз взял ETH и LDO - но это максимум на пару дней, а может и сегодня попозже закрою

Но таким рынком с постоянным обновлением минимумов и слабыми отскоками желание докупать отбили))) Биток тоже неплохо откупают. Но лично у меня нет никакого желания докупать/уседнять вдолгую какие-то позиции. Все набрано давно: что-то показывает плюс, что-то минус, что-то уже частично фиксировал, что-то полностью.Вкороткую в этот раз взял ETH и LDO - но это максимум на пару дней, а может и сегодня попозже закроюНо таким рынком с постоянным обновлением минимумов и слабыми отскоками желание докупать отбили)))



Похоже на ценовую пилу: упали на 10%, отросли на 5%, снова упали на 15%, отросли на 8% и так далее. Если посмотреть глобально, то видно нисходящий тренд. Киданули всех с 4-летними циклами в этом году. Теперь, желающих лезть сюда будет меньше (раньше многие ориентировались на 4-летние циклы и высчитывали для себя, когда заходить, когда выходить). Теперь надолго сюда лезть нет смысла, только в коротких позициях скакать туда-сюда и всё. Это моё мнение со стороны как хомяка-лоха). Похоже на ценовую пилу: упали на 10%, отросли на 5%, снова упали на 15%, отросли на 8% и так далее. Если посмотреть глобально, то видно нисходящий тренд. Киданули всех с 4-летними циклами в этом году. Теперь, желающих лезть сюда будет меньше (раньше многие ориентировались на 4-летние циклы и высчитывали для себя, когда заходить, когда выходить). Теперь надолго сюда лезть нет смысла, только в коротких позициях скакать туда-сюда и всё. Это моё мнение со стороны как хомяка-лоха). vitaxa2006

Повідомлень: 201 З нами з: 25.01.18 Подякував: 594 раз. Подякували: 89 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 лют, 2025 19:32 SAndriy1 написав: Биток тоже неплохо откупают. Но лично у меня нет никакого желания докупать/уседнять вдолгую какие-то позиции. Все набрано давно: что-то показывает плюс, что-то минус, что-то уже частично фиксировал, что-то полностью.

Вкороткую в этот раз взял ETH и LDO - но это максимум на пару дней, а может и сегодня попозже закрою

Но таким рынком с постоянным обновлением минимумов и слабыми отскоками желание докупать отбили))) Биток тоже неплохо откупают. Но лично у меня нет никакого желания докупать/уседнять вдолгую какие-то позиции. Все набрано давно: что-то показывает плюс, что-то минус, что-то уже частично фиксировал, что-то полностью.Вкороткую в этот раз взял ETH и LDO - но это максимум на пару дней, а может и сегодня попозже закроюНо таким рынком с постоянным обновлением минимумов и слабыми отскоками желание докупать отбили)))



LDO хороший проект..Как только полетит Эфир,LDO будет перфомить.Держу его в долгосрок...Одна из немногих между прочим монет,которая не обновила своих лоев...ни 24,ни 22-23годов тоже...Это показатель крепости и востребованности,на таком дебильнутом рынке,где все скатилось в канаву.Надеюсь,он обязательно перепишет свой хай,причем заметно прилично...

Что значит желание пропало покупать??Когда такие ощущения,потом как оказывается это самые лучшие покупки,сделаные без энтузиазма... LDO хороший проект..Как только полетит Эфир,LDO будет перфомить.Держу его в долгосрок...Одна из немногих между прочим монет,которая не обновила своих лоев...ни 24,ни 22-23годов тоже...Это показатель крепости и востребованности,на таком дебильнутом рынке,где все скатилось в канаву.Надеюсь,он обязательно перепишет свой хай,причем заметно прилично...Что значит желание пропало покупать??Когда такие ощущения,потом как оказывается это самые лучшие покупки,сделаные без энтузиазма... osafly

Повідомлень: 2033 З нами з: 29.05.14 Подякував: 184 раз. Подякували: 942 раз. Профіль 14 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 лют, 2025 22:11 osafly написав: SAndriy1 написав: Биток тоже неплохо откупают. Но лично у меня нет никакого желания докупать/уседнять вдолгую какие-то позиции. Все набрано давно: что-то показывает плюс, что-то минус, что-то уже частично фиксировал, что-то полностью.

Вкороткую в этот раз взял ETH и LDO - но это максимум на пару дней, а может и сегодня попозже закрою

Но таким рынком с постоянным обновлением минимумов и слабыми отскоками желание докупать отбили))) Биток тоже неплохо откупают. Но лично у меня нет никакого желания докупать/уседнять вдолгую какие-то позиции. Все набрано давно: что-то показывает плюс, что-то минус, что-то уже частично фиксировал, что-то полностью.Вкороткую в этот раз взял ETH и LDO - но это максимум на пару дней, а может и сегодня попозже закроюНо таким рынком с постоянным обновлением минимумов и слабыми отскоками желание докупать отбили)))



LDO хороший проект..Как только полетит Эфир,LDO будет перфомить.Держу его в долгосрок...Одна из немногих между прочим монет,которая не обновила своих лоев...ни 24,ни 22-23годов тоже...Это показатель крепости и востребованности,на таком дебильнутом рынке,где все скатилось в канаву.Надеюсь,он обязательно перепишет свой хай,причем заметно прилично...

Что значит желание пропало покупать??Когда такие ощущения,потом как оказывается это самые лучшие покупки,сделаные без энтузиазма... LDO хороший проект..Как только полетит Эфир,LDO будет перфомить.Держу его в долгосрок...Одна из немногих между прочим монет,которая не обновила своих лоев...ни 24,ни 22-23годов тоже...Это показатель крепости и востребованности,на таком дебильнутом рынке,где все скатилось в канаву.Надеюсь,он обязательно перепишет свой хай,причем заметно прилично...Что значит желание пропало покупать??Когда такие ощущения,потом как оказывается это самые лучшие покупки,сделаные без энтузиазма...



1. Вывел еще денег с бирж, чтобы полностью забрать вложенное изначально

2. Осталось на биржах процентов 20 в USDT\USDC (70% в альтах, 10% в ВТС), на половину из них я торгую в краткосрок - меньше держать уже некомфортно

3. Не вижу смысла докупать в текущей ситуации - сильные альты не опустились до моих точек входа (зачем же мне их докупать?), а слабые пока продолжают валиться (зачем же мне их докупать?) 1. Вывел еще денег с бирж, чтобы полностью забрать вложенное изначально2. Осталось на биржах процентов 20 в USDT\USDC (70% в альтах, 10% в ВТС), на половину из них я торгую в краткосрок - меньше держать уже некомфортно3. Не вижу смысла докупать в текущей ситуации - сильные альты не опустились до моих точек входа (зачем же мне их докупать?), а слабые пока продолжают валиться (зачем же мне их докупать?) SAndriy1 Повідомлень: 924 З нами з: 17.01.15 Подякував: 386 раз. Подякували: 396 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3552355335543555 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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