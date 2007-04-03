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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3554355535563557
Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 12:21

SAndriy1 Насчет создания криптовалютного резерва стоит быть осторожными. Несмотря на обещания, важно понять, как будет регулироваться его функционирование
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SimpleGo
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 13:58

  SimpleGo написав:SAndriy1 Насчет создания криптовалютного резерва стоит быть осторожными. Несмотря на обещания, важно понять, как будет регулироваться его функционирование
Как всегда любит поговорить

Я всегда за низкий риск=осторожность
Подобные мероприятия и новости в первую очередь повышенная волатильность - я такое не торгую
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 17:18

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Зараз хтось з амеромінфіну повинний сказати що ніякої інформації щодо формування резервів в крипті покищо немає. А за тиждень Трамп знов може сказати що таки планують формувати резерви в крипті. Мільярдів так не заробиш, але декілька сотень лямів на скромну пенсію - ціком можливо.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 17:39

  phantom_systems написав:
  sergey_stasyuk555 написав:по вбросам - там три монети...
гуппі-вложенці вже і не пам'ятають, що недавно замість трьох монет був біток ))
це все дуже хєрово для ринку в долгострок,
на ринку крім рітейлу є маркетмейкери, фонди, майнери і ще багато інших великих гравців...
а тут трампон перетворює все це на цирк...

Там 5: BTC, ETH, SOL, XRP, ADA

Зображення

А звідки ці скріни? Я щось такого не знаходжу у трампа на сторінці. Я допускаю що він може знати про біткоїн, можливо про ефір. Але все інше - ноу фкнг уей. Да і хто так робить якщо дійсно планує створювати резерви сами в цьому лайні? Мені здається це розвод лохов.
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 00:31

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Вчерашний Трампо-ГЭП полностью перекрыт.Манипуляторы.
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 01:59

  airmax78 написав:
  phantom_systems написав:Там 5: BTC, ETH, SOL, XRP, ADA

Зображення

А звідки ці скріни? Я щось такого не знаходжу у трампа на сторінці. Я допускаю що він може знати про біткоїн, можливо про ефір. Але все інше - ноу фкнг уей. Да і хто так робить якщо дійсно планує створювати резерви сами в цьому лайні? Мені здається це розвод лохов.

https://truthsocial.com/@realDonaldTrum ... 6326587357

Кстати, доступ туда с укр айпишников закрыт, впрочем, как и с айпишников многих других небогоугодных стран. VPN в помощь.
phantom_systems
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