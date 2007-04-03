SAndriy1 Насчет создания криптовалютного резерва стоит быть осторожными. Несмотря на обещания, важно понять, как будет регулироваться его функционирование
Как всегда любит поговорить
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 03 бер, 2025 12:21
SAndriy1 Насчет создания криптовалютного резерва стоит быть осторожными. Несмотря на обещания, важно понять, как будет регулироваться его функционирование
Как всегда любит поговорить
Додано: Пон 03 бер, 2025 13:58
Я всегда за низкий риск=осторожность
Подобные мероприятия и новости в первую очередь повышенная волатильность - я такое не торгую
Додано: Пон 03 бер, 2025 17:18
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Зараз хтось з амеромінфіну повинний сказати що ніякої інформації щодо формування резервів в крипті покищо немає. А за тиждень Трамп знов може сказати що таки планують формувати резерви в крипті. Мільярдів так не заробиш, але декілька сотень лямів на скромну пенсію - ціком можливо.
Додано: Пон 03 бер, 2025 17:39
А звідки ці скріни? Я щось такого не знаходжу у трампа на сторінці. Я допускаю що він може знати про біткоїн, можливо про ефір. Але все інше - ноу фкнг уей. Да і хто так робить якщо дійсно планує створювати резерви сами в цьому лайні? Мені здається це розвод лохов.
Додано: Вів 04 бер, 2025 00:31
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Вчерашний Трампо-ГЭП полностью перекрыт.Манипуляторы.
Додано: Вів 04 бер, 2025 01:59
Кстати, доступ туда с укр айпишников закрыт, впрочем, как и с айпишников многих других небогоугодных стран. VPN в помощь.
Додано: Вів 04 бер, 2025 10:50
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Как зарабатывают на фьючах в лонгах/шортах в таком рынке? В день скачки +$10к...-$10к. Мне кажется, никаких плеч не хватит. Читал, что многие спотовики, кто потерял бОльшую часть своего депо за последние 3 месяца полной жопы на крипторынке, сейчас, чтоб всё вернуть, стали шортить/лонговать. Мне кажется, это самый верный способ сейчас, чтобы полностью обнулиться. Такие качели, это пздц...
Додано: Вів 04 бер, 2025 11:37
Присматриваюсь опять к ЕТН, LDO, TIA и ONDO. Попробую опять в краткосрок немного лонгануть
Додано: Вів 04 бер, 2025 14:23
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Помните когда-то обсуждали что стоит только зайти в крипту крупным инвесторам - она перестанет быть такой манипулируемой и волатильной.
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