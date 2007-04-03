RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3557355835593560>
Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 22:21

Криптовалюта, ринок криптовалют

Dr_English написав:
  osafly написав:Выплаты для "бабуинов и аборигенов" из Африки и бывшего СНГ(опционально) теперь назначены на 31.05
Интересно, как отреагирует украинская налоговая после перевода наличных USD в Украину из Kraken и BitGo. Не заставят ли платить налог с дохода?
Виплати за MtGox прийшли прямо в український банк по свіфту. Звідки податковій про то знати, якщо ви не задекларуєте самі.
На Кракен виплатили тільки крипту
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35457
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1470 раз.
Подякували: 8145 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 22:59

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

У альты-беда за бедою...То слишком глубоко падают,то не успевают адекватно отрастать на росте битка..Вспоминается одна крылатая фраза,только вместо страна,нужно подразумевать "АЛЬТЫ"-

"Это страна недовольных по определению. Рождаются люди уже с кислой миной на лице. Летом, сука, жарко, зимой, бл***ь, холодно, всегда все не то.“
Шнуров-Солист группы Ленинград

Переделаем-
"Холдеры альткоинов-это сборище недовольных по определению.Они их уже в самом начале,покупают с кислой миной на лице.Летом,сука,не сезон,зимой бл**ь-рождественские распродажи,всегда все не то." :D
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2052
З нами з: 29.05.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
 
14
6
Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 23:04

  osafly написав:Эту неделю возможно рынок будет отчасти позитивить...

черговий раз ти на локальному хаї лопочеш про "пазітів" ))
смішно.
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 325
З нами з: 21.05.23
Подякував: 32 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 23:05

  osafly написав:У альты-беда за бедою...То слишком глубоко падают,то не успевают адекватно отрастать на росте битка..Вспоминается одна крылатая фраза,только вместо страна,нужно подразумевать "АЛЬТЫ"-

"Это страна недовольных по определению. Рождаются люди уже с кислой миной на лице. Летом, сука, жарко, зимой, бл***ь, холодно, всегда все не то.“
Шнуров-Солист группы Ленинград

Переделаем-
"Холдеры альткоинов-это сборище недовольных по определению.Они их уже в самом начале,покупают с кислой миной на лице.Летом,сука,не сезон,зимой бл**ь-рождественские распродажи,всегда все не то." :D

Холдеры альткоинов, покупают на хаях, ждут иксы, продают на дне, потом во время роста снова заходят на хаях и остаются со своими монетами на медвежке. И опять по кругу...
vitaxa2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 205
З нами з: 25.01.18
Подякував: 599 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 23:06

  osafly написав:мы увидим такой охрененный рост в ближайшие месяцы

"запомінаєм етот твіт" ))
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 325
З нами з: 21.05.23
Подякував: 32 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 23:08

  sergey_stasyuk555 написав:
  osafly написав:Эту неделю возможно рынок будет отчасти позитивить...

черговий раз ти на локальному хаї лопочеш про "пазітів" ))
смішно.


Здорово,чертилло!! Так иди посмейся...памперс только одень,а то вдруг пукнешь от таблеток и обделаешься.Тебе уже было смешно,а через несколько дней,опа и +15К В окно пока не выходи,посмотришь на триумф крипторынка,потом можешь вешаться от жадности.ГЭП наконец нашел??Сделал домашнее задание??Нет?!- Иди ищи.Мне вот интересно,тебя с американского хедж фонда в "котором ты работал",гнали сраной метлой,или ссаными тапками?? такого "гения"
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2052
З нами з: 29.05.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
 
14
6
Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 23:11

  sergey_stasyuk555 написав:
  osafly написав:мы увидим такой охрененный рост в ближайшие месяцы

"запомінаєм етот твіт" ))


Сейчас я тебя с Сергеем даже заскриню,для доказательной базы,когда буду потом тебя буцкать тут ссаными тряпками и тыкать как кота мордой в наваленую кучу :D со словами-не делай так больше,не делай :mrgreen:
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2052
З нами з: 29.05.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
 
14
6
Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 23:13

  osafly написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  osafly написав:мы увидим такой охрененный рост в ближайшие месяцы

"запомінаєм етот твіт" ))


Сейчас я тебя с Сергеем даже заскриню,для доказательной базы,когда буду потом тебя буцкать тут ссаными тряпками и тыкать как кота мордой в наваленую кучу :D со словами-не делай так больше,не делай :mrgreen:


скрінь, я вже такого брехунця як ти заскрінив,
космічна машинка називався, але десь ісчєз ))
який пророкував 10х по криптогамну, але вийшло мінус 50% поки що, напевно весь ріст впєрєді...
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 325
З нами з: 21.05.23
Подякував: 32 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 23:19

  sergey_stasyuk555 написав:скрінь, я вже такого брехунця як ти заскрінив,
космічна машинка називався, але десь ісчєз ))
який пророкував 10х по криптогамну, але вийшло мінус 50% поки що, напевно весь ріст впєрєді...


Ну,а я каким боком здесь??Если я с ним сам спорил и доказывал что мегаиксов не будет...Скрины тоже между прочим имеются,но пока,их еще рано обнародовать..Ты от меня чего хочешь,додик перефирийный?? Рост будет после такого падения...Но не по 30-50Х как в прошлом сезоне...Космонавт тут реальный ты....сынок Лени-космоса... :lol: Куришь,чи колешься?Признавайся.
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2052
З нами з: 29.05.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
 
14
6
Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 23:26

поки цей лошара мене продовжує ображати просто наведу скріни його двох останніх рекомендацій щодо купівлі.

Зображення

смішно.
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 325
З нами з: 21.05.23
Подякував: 32 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 3557355835593560>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11827, 11828, 11829
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
118285 257348999
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 бер, 2025 23:15
Миша-клиент
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23300989
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 115294
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13716)
04.03.2025 22:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.