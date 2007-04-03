У альты-беда за бедою...То слишком глубоко падают,то не успевают адекватно отрастать на росте битка..Вспоминается одна крылатая фраза,только вместо страна,нужно подразумевать "АЛЬТЫ"-
"Это страна недовольных по определению. Рождаются люди уже с кислой миной на лице. Летом, сука, жарко, зимой, бл***ь, холодно, всегда все не то.“ Шнуров-Солист группы Ленинград
Переделаем- "Холдеры альткоинов-это сборище недовольных по определению.Они их уже в самом начале,покупают с кислой миной на лице.Летом,сука,не сезон,зимой бл**ь-рождественские распродажи,всегда все не то."
osafly написав:У альты-беда за бедою...То слишком глубоко падают,то не успевают адекватно отрастать на росте битка..Вспоминается одна крылатая фраза,только вместо страна,нужно подразумевать "АЛЬТЫ"-
"Это страна недовольных по определению. Рождаются люди уже с кислой миной на лице. Летом, сука, жарко, зимой, бл***ь, холодно, всегда все не то.“ Шнуров-Солист группы Ленинград
Переделаем- "Холдеры альткоинов-это сборище недовольных по определению.Они их уже в самом начале,покупают с кислой миной на лице.Летом,сука,не сезон,зимой бл**ь-рождественские распродажи,всегда все не то."
Холдеры альткоинов, покупают на хаях, ждут иксы, продают на дне, потом во время роста снова заходят на хаях и остаются со своими монетами на медвежке. И опять по кругу...
osafly написав:Эту неделю возможно рынок будет отчасти позитивить...
черговий раз ти на локальному хаї лопочеш про "пазітів" )) смішно.
Здорово,чертилло!! Так иди посмейся...памперс только одень,а то вдруг пукнешь от таблеток и обделаешься.Тебе уже было смешно,а через несколько дней,опа и +15К В окно пока не выходи,посмотришь на триумф крипторынка,потом можешь вешаться от жадности.ГЭП наконец нашел??Сделал домашнее задание??Нет?!- Иди ищи.Мне вот интересно,тебя с американского хедж фонда в "котором ты работал",гнали сраной метлой,или ссаными тапками?? такого "гения"
sergey_stasyuk555 написав:скрінь, я вже такого брехунця як ти заскрінив, космічна машинка називався, але десь ісчєз )) який пророкував 10х по криптогамну, але вийшло мінус 50% поки що, напевно весь ріст впєрєді...
Ну,а я каким боком здесь??Если я с ним сам спорил и доказывал что мегаиксов не будет...Скрины тоже между прочим имеются,но пока,их еще рано обнародовать..Ты от меня чего хочешь,додик перефирийный?? Рост будет после такого падения...Но не по 30-50Х как в прошлом сезоне...Космонавт тут реальный ты....сынок Лени-космоса... Куришь,чи колешься?Признавайся.