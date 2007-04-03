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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 бер, 2025 23:59
Лохопет это ты...причем неадекватный..Что ты стрелками тычешь на 90К+...эта цена в воскресенье была.Я что в воскресенье писал о покупках??Тебе о конвергенциях когда писали???А ну,сделай нам скринчик с датой...тут не долго форум мотать...среда-четверг по моему на прошлой неделе.Где была цена??В районе 80К+ не надо ля-ля...Я думал ты просто валет,а ты еще и брехло!!А-я-я-й...Стасик....я все твоему Сероже расскажу,как ты хлопцев вечером на форуме кадришь..
.Охо-хо-хо... Что ж с тобой делать??? Усыпить бы конечно не мешало....чтоб не мучался...Ну да ладно..Сегодня у меня хорошее настроение.....Убогих надо прощать...Иди спать!Таблеточку-памперс и в люлю...Бай-бай..
Блд...начинаю уже у этому дегу привыкать....Тьфу-тьфу...Упаси...
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osafly
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Додано: Сер 05 бер, 2025 00:08
osafly написав:
А ну,сделай нам скринчик с датой...
ти дивлюсь взагалі за свої слова не відповідаєш.
гуппі якесь...
стрєлка №1, 21 лютого:
Криптовалюта, ринок криптовалют
osafly написав:
Бо толкать вниз уже не на чем.... Мир епанулся окончательно и бесповоротно...наглухо! "Хорошая" биржа...Байбит...К понедельнику выйдут "героические" новости,что все забрали-арестовали-возместили,хакеров на бутылку посадили и на этом,полетим штурмовать 102-104К Крипта-это всегда весело
задорно
стрєлка №2, 3 березня:
Криптовалюта, ринок криптовалют
osafly написав:
Эту неделю возможно рынок будет отчасти позитивить...
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sergey_stasyuk555
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