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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3557355835593560
Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 23:59

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Лохопет это ты...причем неадекватный..Что ты стрелками тычешь на 90К+...эта цена в воскресенье была.Я что в воскресенье писал о покупках??Тебе о конвергенциях когда писали???А ну,сделай нам скринчик с датой...тут не долго форум мотать...среда-четверг по моему на прошлой неделе.Где была цена??В районе 80К+ не надо ля-ля...Я думал ты просто валет,а ты еще и брехло!!А-я-я-й...Стасик....я все твоему Сероже расскажу,как ты хлопцев вечером на форуме кадришь.. :D .Охо-хо-хо... Что ж с тобой делать??? Усыпить бы конечно не мешало....чтоб не мучался...Ну да ладно..Сегодня у меня хорошее настроение.....Убогих надо прощать...Иди спать!Таблеточку-памперс и в люлю...Бай-бай..
Блд...начинаю уже у этому дегу привыкать....Тьфу-тьфу...Упаси... :mrgreen: :mrgreen:
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 00:08

  osafly написав:А ну,сделай нам скринчик с датой...


ти дивлюсь взагалі за свої слова не відповідаєш.
гуппі якесь...

стрєлка №1, 21 лютого:
  osafly написав:Бо толкать вниз уже не на чем.... Мир епанулся окончательно и бесповоротно...наглухо! "Хорошая" биржа...Байбит...К понедельнику выйдут "героические" новости,что все забрали-арестовали-возместили,хакеров на бутылку посадили и на этом,полетим штурмовать 102-104К Крипта-это всегда весело :lol: задорно :D

Криптовалюта, ринок криптовалют

стрєлка №2, 3 березня:
  osafly написав:Эту неделю возможно рынок будет отчасти позитивить...

Криптовалюта, ринок криптовалют
sergey_stasyuk555
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