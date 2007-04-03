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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3556355735583559
Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 22:21

Криптовалюта, ринок криптовалют

Dr_English написав:
  osafly написав:Выплаты для "бабуинов и аборигенов" из Африки и бывшего СНГ(опционально) теперь назначены на 31.05
Интересно, как отреагирует украинская налоговая после перевода наличных USD в Украину из Kraken и BitGo. Не заставят ли платить налог с дохода?
Виплати за MtGox прийшли прямо в український банк по свіфту. Звідки податковій про то знати, якщо ви не задекларуєте самі.
На Кракен виплатили тільки крипту
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 22:59

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

У альты-беда за бедою...То слишком глубоко падают,то не успевают адекватно отрастать на росте битка..Вспоминается одна крылатая фраза,только вместо страна,нужно подразумевать "АЛЬТЫ"-

"Это страна недовольных по определению. Рождаются люди уже с кислой миной на лице. Летом, сука, жарко, зимой, бл***ь, холодно, всегда все не то.“
Шнуров-Солист группы Ленинград

Переделаем-
"Холдеры альткоинов-это сборище недовольных по определению.Они их уже в самом начале,покупают с кислой миной на лице.Летом,сука,не сезон,зимой бл**ь-рождественские распродажи,всегда все не то." :D
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 23:05

  osafly написав:У альты-беда за бедою...То слишком глубоко падают,то не успевают адекватно отрастать на росте битка..Вспоминается одна крылатая фраза,только вместо страна,нужно подразумевать "АЛЬТЫ"-

"Это страна недовольных по определению. Рождаются люди уже с кислой миной на лице. Летом, сука, жарко, зимой, бл***ь, холодно, всегда все не то.“
Шнуров-Солист группы Ленинград

Переделаем-
"Холдеры альткоинов-это сборище недовольных по определению.Они их уже в самом начале,покупают с кислой миной на лице.Летом,сука,не сезон,зимой бл**ь-рождественские распродажи,всегда все не то." :D

Холдеры альткоинов, покупают на хаях, ждут иксы, продают на дне, потом во время роста снова заходят на хаях и остаются со своими монетами на медвежке. И опять по кругу...
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 11:25

  Proofy написав:
  osafly написав:LDO хороший проект.
LDO на моменте в опе (за последний месяц)

Дал LDO 15% за ночь - половину закрыл, половину понаблюдаю
Эфир закрыл +7%
BNB еще тяну, не трогал
ONDO закрыл половину +10%
JUP и TIA рядом с точкой входа - в течение дня посмотрю, может выйду без заработка

У вас какое-то отношение к монетам очень серьезное. Не жену ж на самом деле на всю жизнь выбираем? :D А серьезность монет или их мусорность - это такое. Сейчас серьезные монеты в такую грязь утоптаны, что мусорные может для такой торговли и предпочтительнее будут. Ну а если надолго холдить, то конечно лучше BTC BNB NEAR и прочие
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 14:06

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Открываю график практически любого альткоина,конвергенции на 4ч,на дневках и даже недельке!Конечно для таких обалдуев как Стасик-Серожа,это ни о чем не говорит,но кто в теме,понимает о чем я.
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 15:30

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  osafly написав:LDO в опе...А что не в опе??И как должен чувствовать себя проект,если его "шеф" эфир в глубоком оч...У Витахи спросите вон... Но,все изменится...
А куда изменится? Читаю сейчас: ETH может упасть до 1250

  osafly написав:TIA-проект в торгах с конца 23 года..В медвежий рынок,вошел с февраля 24г...Какие несколько лет???Если монете всего полтора года??Вы прежде чем что либо писать,хотя бы график ее открыли,посмотрели...
То я смешал несколько графиков ) Да, TIA c 24го после пика вниз смотрит
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