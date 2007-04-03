Виплати за MtGox прийшли прямо в український банк по свіфту. Звідки податковій про то знати, якщо ви не задекларуєте самі.
На Кракен виплатили тільки крипту
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 бер, 2025 22:21
Криптовалюта, ринок криптовалют
Виплати за MtGox прийшли прямо в український банк по свіфту. Звідки податковій про то знати, якщо ви не задекларуєте самі.
На Кракен виплатили тільки крипту
Додано: Вів 04 бер, 2025 22:59
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
У альты-беда за бедою...То слишком глубоко падают,то не успевают адекватно отрастать на росте битка..Вспоминается одна крылатая фраза,только вместо страна,нужно подразумевать "АЛЬТЫ"-
"Это страна недовольных по определению. Рождаются люди уже с кислой миной на лице. Летом, сука, жарко, зимой, бл***ь, холодно, всегда все не то.“
Шнуров-Солист группы Ленинград
Переделаем-
"Холдеры альткоинов-это сборище недовольных по определению.Они их уже в самом начале,покупают с кислой миной на лице.Летом,сука,не сезон,зимой бл**ь-рождественские распродажи,всегда все не то."
Додано: Вів 04 бер, 2025 23:05
Холдеры альткоинов, покупают на хаях, ждут иксы, продают на дне, потом во время роста снова заходят на хаях и остаются со своими монетами на медвежке. И опять по кругу...
Додано: Сер 05 бер, 2025 11:25
Дал LDO 15% за ночь - половину закрыл, половину понаблюдаю
Эфир закрыл +7%
BNB еще тяну, не трогал
ONDO закрыл половину +10%
JUP и TIA рядом с точкой входа - в течение дня посмотрю, может выйду без заработка
У вас какое-то отношение к монетам очень серьезное. Не жену ж на самом деле на всю жизнь выбираем? А серьезность монет или их мусорность - это такое. Сейчас серьезные монеты в такую грязь утоптаны, что мусорные может для такой торговли и предпочтительнее будут. Ну а если надолго холдить, то конечно лучше BTC BNB NEAR и прочие
Додано: Сер 05 бер, 2025 14:06
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Открываю график практически любого альткоина,конвергенции на 4ч,на дневках и даже недельке!Конечно для таких обалдуев как Стасик-Серожа,это ни о чем не говорит,но кто в теме,понимает о чем я.
Додано: Сер 05 бер, 2025 15:30
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
А куда изменится? Читаю сейчас: ETH может упасть до 1250
То я смешал несколько графиков ) Да, TIA c 24го после пика вниз смотрит
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