Додано: Сер 05 бер, 2025 15:44

Proofy написав: А куда изменится? Читаю сейчас: ETH может упасть до 1250 А куда изменится? Читаю сейчас: ETH может упасть до 1250

Да,есть такая угроза,но повыше...Район 1700,куда то туда можем нырнуть,если таки продолжат биткоин укатывать чуть ли не до точки "невозврата" ниже 73-74К о которых писал еще пару месяцев назад..Могут Эфир в те зоны продавить...Витаху будут ждать тяжелые испытания на психику и выдержку..Но на данный момент,я склоняюсь,что он быстрее достигнет зоны 2480+- примерно,на нем так же видны конвергенции пошедшие в отработку.Закрепеление под зоной 2100-приведет к дальнейшему сползанию...По битку,в стакане сейчас навалена стена из битков на 95тыс и еще чуть на 96...Далее ровно на 100К...Короче говоря,все круглые уровни подперли..Но главное сопротивление,считаю будет в районе 98500 -99К... там столько раз уже была поддержкой,то сопротивлением после пробоя на том же уровне-еще больше...Лишь по пробою(разбирании) ее можно смотреть на какой то устойчивый позитив....Если конечно снова дурбецальный рыжий дед не вылезет со своими...пардон...высерами...По другому,его изрыгания вообще трудно называть..