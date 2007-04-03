Виплати за MtGox прийшли прямо в український банк по свіфту. Звідки податковій про то знати, якщо ви не задекларуєте самі.
На Кракен виплатили тільки крипту
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 бер, 2025 22:21
Криптовалюта, ринок криптовалют
Виплати за MtGox прийшли прямо в український банк по свіфту. Звідки податковій про то знати, якщо ви не задекларуєте самі.
На Кракен виплатили тільки крипту
Додано: Вів 04 бер, 2025 22:59
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
У альты-беда за бедою...То слишком глубоко падают,то не успевают адекватно отрастать на росте битка..Вспоминается одна крылатая фраза,только вместо страна,нужно подразумевать "АЛЬТЫ"-
"Это страна недовольных по определению. Рождаются люди уже с кислой миной на лице. Летом, сука, жарко, зимой, бл***ь, холодно, всегда все не то.“
Шнуров-Солист группы Ленинград
Переделаем-
"Холдеры альткоинов-это сборище недовольных по определению.Они их уже в самом начале,покупают с кислой миной на лице.Летом,сука,не сезон,зимой бл**ь-рождественские распродажи,всегда все не то."
Додано: Вів 04 бер, 2025 23:05
Холдеры альткоинов, покупают на хаях, ждут иксы, продают на дне, потом во время роста снова заходят на хаях и остаются со своими монетами на медвежке. И опять по кругу...
Додано: Сер 05 бер, 2025 11:25
Дал LDO 15% за ночь - половину закрыл, половину понаблюдаю
Эфир закрыл +7%
BNB еще тяну, не трогал
ONDO закрыл половину +10%
JUP и TIA рядом с точкой входа - в течение дня посмотрю, может выйду без заработка
У вас какое-то отношение к монетам очень серьезное. Не жену ж на самом деле на всю жизнь выбираем? А серьезность монет или их мусорность - это такое. Сейчас серьезные монеты в такую грязь утоптаны, что мусорные может для такой торговли и предпочтительнее будут. Ну а если надолго холдить, то конечно лучше BTC BNB NEAR и прочие
Додано: Сер 05 бер, 2025 14:06
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Открываю график практически любого альткоина,конвергенции на 4ч,на дневках и даже недельке!Конечно для таких как Стасик-Серожа,это ни о чем не говорит,но кто в теме,понимает о чем я.
Додано: Сер 05 бер, 2025 15:30
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
А куда изменится? Читаю сейчас: ETH может упасть до 1250
То я смешал несколько графиков ) Да, TIA c 24го после пика вниз смотрит
Додано: Сер 05 бер, 2025 15:44
Да,есть такая угроза,но повыше...Район 1700,куда то туда можем нырнуть,если таки продолжат биткоин укатывать чуть ли не до точки "невозврата" ниже 73-74К о которых писал еще пару месяцев назад..Могут Эфир в те зоны продавить...Витаху будут ждать тяжелые испытания на психику и выдержку..Но на данный момент,я склоняюсь,что он быстрее достигнет зоны 2480+- примерно,на нем так же видны конвергенции пошедшие в отработку.Закрепеление под зоной 2100-приведет к дальнейшему сползанию...
По битку,в стакане сейчас навалена стена из битков на 95тыс и еще чуть на 96...Далее ровно на 100К...Короче говоря,все круглые уровни подперли..Но главное сопротивление,считаю будет в районе 98500 -99К... там столько раз уже была поддержкой,то сопротивлением после пробоя на том же уровне-еще больше...Лишь по пробою(разбирании) ее можно смотреть на какой то устойчивый позитив....Если конечно снова дурбецальный рыжий дед не вылезет со своими...пардон...высерами...По другому,его изрыгания вообще трудно называть..
Додано: Сер 05 бер, 2025 17:17
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Сер 05 бер, 2025 18:32
Они много во что вкладываются...В LINK и ONDO тоже вложились,накупив Линка по 27 баксов,а потом старый неадекват сам же и обвалил рынки,в итоге тот же Линк падал на 13 баксов.Но деньги халявные,старому пердуну пох...ему главное понты кидать и Цезарем всего мира выглядеть..Он еще один мем запилит и вытянет из карманов неадекватов-ротозеев еще сколько пожелает.
А сынишка Эрик,такой же пиз..бол как и батя...Помните его твиты про "Покупайте Эфир,Вы мне еще спасибо скажете" с тех пор уже минус тысяча
Додано: Сер 05 бер, 2025 18:44
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