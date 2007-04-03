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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 бер, 2025 19:54
vitaxa2006 написав: Proofy написав: osafly написав:
Да,есть такая угроза,но повыше...Район 1700,куда то туда можем нырнуть,если таки продолжат биткоин укатывать
В то же время фонд Трампа вкладывается в Эфир. Противоречивая инфа, в смутное время живем.
Скоро эфир начнут делистить со всех бирж. Всё к этому идёт.
Трамп издаст указ,что с такого то числа,каждому американ ситезен нужно иметь не менее 1 эфира,причем выпустит его в виде банкноты
(для удобства избирателей) и дело в шляпе.А для въезжающих посетителей Америки-визовый сбор в эфирах,для граждан Канады и Мексики дополнительный сбор в Эфирах+25%,в отличие от других въезжающих...Потужний лідер-Потужні рішення-Потужний результат
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