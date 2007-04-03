Додано: Чет 06 бер, 2025 20:53

Ну что,куда все подевались??Никто не выжил что ли??Почти всех смыло с рынка.Чего такая печалька??Завтра знаменательное событие,рыжий додик будет что то там вещать на саммите.Главное,чтоб снова чего нибудь не впопад не навалил.Между прочим,сравнивают завтрашнее событие с июлем 21г,когда на точно таком же саммите,выступили многие богатые люди,Маск в том числе..и был еще в какой то степени-более вменяем..Тогда тоже,после хая в 65К,биткоин ушел в 3 месячную коррекцию на минуточку... в -55.7%!!Сейчас,мы падали всего на -29% и все померли от страха...Так вот,тогда криптофорум,дал снова импульс рынку вверх и биткоин через 3.5 месяца-уже переписывал свой новый хай!Откройте график-посмотрите! Может быть и завтра,этот слет,да еще с участием президента,пусть конечно и долбодятла,но послужит таки триггером к востановлению....или-падению в Ад! Ждем новостей...каких нибудь.Мы это сразу поймем-по графикам!