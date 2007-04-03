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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3557355835593560
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 19:54

  vitaxa2006 написав:
  Proofy написав:
  osafly написав:Да,есть такая угроза,но повыше...Район 1700,куда то туда можем нырнуть,если таки продолжат биткоин укатывать
В то же время фонд Трампа вкладывается в Эфир. Противоречивая инфа, в смутное время живем.

Скоро эфир начнут делистить со всех бирж. Всё к этому идёт.


:lol: :lol: :lol:
Трамп издаст указ,что с такого то числа,каждому американ ситезен нужно иметь не менее 1 эфира,причем выпустит его в виде банкноты :mrgreen: (для удобства избирателей) и дело в шляпе.А для въезжающих посетителей Америки-визовый сбор в эфирах,для граждан Канады и Мексики дополнительный сбор в Эфирах+25%,в отличие от других въезжающих...Потужний лідер-Потужні рішення-Потужний результат :D
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 20:53

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Ну что,куда все подевались??Никто не выжил что ли??Почти всех смыло с рынка.Чего такая печалька??Завтра знаменательное событие,рыжий додик будет что то там вещать на саммите.Главное,чтоб снова чего нибудь не впопад не навалил.Между прочим,сравнивают завтрашнее событие с июлем 21г,когда на точно таком же саммите,выступили многие богатые люди,Маск в том числе..и был еще в какой то степени-более вменяем..Тогда тоже,после хая в 65К,биткоин ушел в 3 месячную коррекцию на минуточку... в -55.7%!!Сейчас,мы падали всего на -29% и все померли от страха...Так вот,тогда криптофорум,дал снова импульс рынку вверх и биткоин через 3.5 месяца-уже переписывал свой новый хай!Откройте график-посмотрите! Может быть и завтра,этот слет,да еще с участием президента,пусть конечно и долбодятла,но послужит таки триггером к востановлению....или-падению в Ад! Ждем новостей...каких нибудь.Мы это сразу поймем-по графикам!
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 21:08

ну дааа, ото все клювики повесили, то перед туземуном, адназначна ))

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Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 22:42

  osafly написав:Ну что,куда все подевались??Никто не выжил что ли??Почти всех смыло с рынка.Чего такая печалька??Завтра знаменательное событие,рыжий додик будет что то там вещать на саммите.Главное,чтоб снова чего нибудь не впопад не навалил.Между прочим,сравнивают завтрашнее событие с июлем 21г,когда на точно таком же саммите,выступили многие богатые люди,Маск в том числе..и был еще в какой то степени-более вменяем..Тогда тоже,после хая в 65К,биткоин ушел в 3 месячную коррекцию на минуточку... в -55.7%!!Сейчас,мы падали всего на -29% и все померли от страха...Так вот,тогда криптофорум,дал снова импульс рынку вверх и биткоин через 3.5 месяца-уже переписывал свой новый хай!Откройте график-посмотрите! Может быть и завтра,этот слет,да еще с участием президента,пусть конечно и долбодятла,но послужит таки триггером к востановлению....или-падению в Ад! Ждем новостей...каких нибудь.Мы это сразу поймем-по графикам!

звиняйте за заїзджену фразу - "все за що береться трамп перетворється в лайно, а як береться за лайно то просто тратить менше сил". ніхто уже нічого доброго не чекає.
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