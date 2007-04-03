osafly написав:Да,есть такая угроза,но повыше...Район 1700,куда то туда можем нырнуть,если таки продолжат биткоин укатывать
В то же время фонд Трампа вкладывается в Эфир. Противоречивая инфа, в смутное время живем.
Скоро эфир начнут делистить со всех бирж. Всё к этому идёт.
Трамп издаст указ,что с такого то числа,каждому американ ситезен нужно иметь не менее 1 эфира,причем выпустит его в виде банкноты (для удобства избирателей) и дело в шляпе.А для въезжающих посетителей Америки-визовый сбор в эфирах,для граждан Канады и Мексики дополнительный сбор в Эфирах+25%,в отличие от других въезжающих...Потужний лідер-Потужні рішення-Потужний результат
Ну что,куда все подевались??Никто не выжил что ли??Почти всех смыло с рынка.Чего такая печалька??Завтра знаменательное событие,рыжий додик будет что то там вещать на саммите.Главное,чтоб снова чего нибудь не впопад не навалил.Между прочим,сравнивают завтрашнее событие с июлем 21г,когда на точно таком же саммите,выступили многие богатые люди,Маск в том числе..и был еще в какой то степени-более вменяем..Тогда тоже,после хая в 65К,биткоин ушел в 3 месячную коррекцию на минуточку... в -55.7%!!Сейчас,мы падали всего на -29% и все померли от страха...Так вот,тогда криптофорум,дал снова импульс рынку вверх и биткоин через 3.5 месяца-уже переписывал свой новый хай!Откройте график-посмотрите! Может быть и завтра,этот слет,да еще с участием президента,пусть конечно и долбодятла,но послужит таки триггером к востановлению....или-падению в Ад! Ждем новостей...каких нибудь.Мы это сразу поймем-по графикам!
osafly написав:Ну что,куда все подевались??Никто не выжил что ли??Почти всех смыло с рынка.Чего такая печалька??Завтра знаменательное событие,рыжий додик будет что то там вещать на саммите.Главное,чтоб снова чего нибудь не впопад не навалил.Между прочим,сравнивают завтрашнее событие с июлем 21г,когда на точно таком же саммите,выступили многие богатые люди,Маск в том числе..и был еще в какой то степени-более вменяем..Тогда тоже,после хая в 65К,биткоин ушел в 3 месячную коррекцию на минуточку... в -55.7%!!Сейчас,мы падали всего на -29% и все померли от страха...Так вот,тогда криптофорум,дал снова импульс рынку вверх и биткоин через 3.5 месяца-уже переписывал свой новый хай!Откройте график-посмотрите! Может быть и завтра,этот слет,да еще с участием президента,пусть конечно и долбодятла,но послужит таки триггером к востановлению....или-падению в Ад! Ждем новостей...каких нибудь.Мы это сразу поймем-по графикам!
звиняйте за заїзджену фразу - "все за що береться трамп перетворється в лайно, а як береться за лайно то просто тратить менше сил". ніхто уже нічого доброго не чекає.
osafly написав:Ну что,куда все подевались??Никто не выжил что ли??Почти всех смыло с рынка.Чего такая печалька??Завтра знаменательное событие,рыжий додик будет что то там вещать на саммите.Главное,чтоб снова чего нибудь не впопад не навалил.Между прочим,сравнивают завтрашнее событие с июлем 21г,когда на точно таком же саммите,выступили многие богатые люди,Маск в том числе..и был еще в какой то степени-более вменяем..Тогда тоже,после хая в 65К,биткоин ушел в 3 месячную коррекцию на минуточку... в -55.7%!!Сейчас,мы падали всего на -29% и все померли от страха...Так вот,тогда криптофорум,дал снова импульс рынку вверх и биткоин через 3.5 месяца-уже переписывал свой новый хай!Откройте график-посмотрите! Может быть и завтра,этот слет,да еще с участием президента,пусть конечно и долбодятла,но послужит таки триггером к востановлению....или-падению в Ад! Ждем новостей...каких нибудь.Мы это сразу поймем-по графикам!
Чивойто? Я жду следующий уровень в 70К для очередной закупки.
osafly написав:Думают как и через какую биржу выплатить тем,у кого нет аккаунтов на американских Кракен и Битгоу...
Вы считаете, что для получения наличных USD от обанкротившейся биржи FTX нужно зарегистрироваться на бирже Kraken или BitGo?
Так не я считаю.Там других опций просто нет и то,я же говорю,у меня есть акк на Кракене,но опция выбора для граждан Украины не доступна...сказано,команда ФТХ ищет "решения".Складывается впечатление,что команда ФТХ полностью из комманды Трампа.Америка последнее время что ни шаг где либо-сплошное долпоепство и кидалово.Отдали только европейцам-американцам и нескольким странам Канада-Австралия,с депозитами до 50К.Большая часть-никому.Сношают мозг и тянут время. Более того,не только зарегистрироваться на Кракен и пройти там верификацию,но и на ту же почту,где у Вас ФТХ был...на то же имя.Аккаунт должен быть связан с данными ФТХ,а там 9 или 10 шагов нужно было пройти для подачи заявки еще с 23года...Там присваивалась группа,индивидуальный номер с колличеством активов и возмещений после...У Вас там что то зависло?
Зашёл сегодня на сайт Полимаркет (там ставки принимают на всякие события в мире). В разделе Криптовалюты очень прикольно было почитать))) Судя по % соотношению на большинство ставок, люди уже хоронят крипторынок. По эфиру ставки в большинстве: обновит эфир АТН в 2025? 2% (это пздц), Какая мин цена на эфир будет в 2025 - $1500 46%, $1000 18%. По битку, 70% ждёт хай в 2025 на уровне $110к. По мемкоинам и шиткам, там, вообще, все прогнозы тупо днище. Если все эти ставки сработают, то 2025 будет похуже медвежьего 2022. Вот вам и 4-летние циклы.... Херня всё это...
vitaxa2006 написав:Зашёл сегодня на сайт Полимаркет (там ставки принимают на всякие события в мире). В разделе Криптовалюты очень прикольно было почитать))) Судя по % соотношению на большинство ставок, люди уже хоронят крипторынок. По эфиру ставки в большинстве: обновит эфир АТН в 2025? 2% (это пздц), Какая мин цена на эфир будет в 2025 - $1500 46%, $1000 18%. По битку, 70% ждёт хай в 2025 на уровне $110к. По мемкоинам и шиткам, там, вообще, все прогнозы тупо днище. Если все эти ставки сработают, то 2025 будет похуже медвежьего 2022. Вот вам и 4-летние циклы.... Херня всё это...
Как-то у вас телега впереди лошади может вначале нужно было читать это, до покупки эфира?