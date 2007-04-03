vitaxa2006 написав:Зашёл сегодня на сайт Полимаркет (там ставки принимают на всякие события в мире). В разделе Криптовалюты очень прикольно было почитать))) Судя по % соотношению на большинство ставок, люди уже хоронят крипторынок. По эфиру ставки в большинстве: обновит эфир АТН в 2025? 2% (это пздц), Какая мин цена на эфир будет в 2025 - $1500 46%, $1000 18%. По битку, 70% ждёт хай в 2025 на уровне $110к. По мемкоинам и шиткам, там, вообще, все прогнозы тупо днище. Если все эти ставки сработают, то 2025 будет похуже медвежьего 2022. Вот вам и 4-летние циклы.... Херня всё это...
Как-то у вас телега впереди лошади может вначале нужно было читать это, до покупки эфира?
Три месяца назад, когда я покупал, там были другие соотношения. Я написал по состоянию на сегодня.
Востаннє редагувалось vitaxa2006 в П'ят 07 бер, 2025 14:14, всього редагувалось 1 раз.
Да, у меня зависла в FTX приличная сумма на платформе Liquid. На данном этапе возмещения средств Международный коммерческий суд Сингапура пытается выделить возмещение клиентам биржи Liquid Global в отдельный процесс.
vitaxa2006 написав:Зашёл сегодня на сайт Полимаркет (там ставки принимают на всякие события в мире). В разделе Криптовалюты очень прикольно было почитать))) Судя по % соотношению на большинство ставок, люди уже хоронят крипторынок. По эфиру ставки в большинстве: обновит эфир АТН в 2025? 2% (это пздц), Какая мин цена на эфир будет в 2025 - $1500 46%, $1000 18%. По битку, 70% ждёт хай в 2025 на уровне $110к. По мемкоинам и шиткам, там, вообще, все прогнозы тупо днище. Если все эти ставки сработают, то 2025 будет похуже медвежьего 2022. Вот вам и 4-летние циклы.... Херня всё это...
Как-то у вас телега впереди лошади может вначале нужно было читать это, до покупки эфира?
Очень часто по жизни чтобы "телега ехала"-нужно самому заменять лошадь -так надежнее По крипте,уже говорил...есть пословица такая...некультурная- "Одна беда за бедою,купил коня и тот с пи..." Так и Витаха,купил Эфир и тот..... Ниче,все будет нормально.Ждемс.Сегодня слабый на голову дідусь чего то брякнет и пойдем снова днища пробивать...Все может быть.Прогнозировать ничего не возможно сейчас...Графики говорят обратное...но формации можно поломать падением...легко
Да, у меня зависла в FTX приличная сумма на платформе Liquid. На данном этапе возмещения средств Международный коммерческий суд Сингапура пытается выделить возмещение клиентам биржи Liquid Global в отдельный процесс.
Эко Вас угораздило куда "забраться"...Тут с материнской структурой невозможно дождаться и решить...То судебные разбирательства по ст. такой то штата Делавер...То возмещение согласно законадательству Багамских островов...Зполните там...Заполните здесь...Проголосуйте,в какой юрисдикции Вы хотите чтоб проходили судебные заседания по ст.11 Банкротство...и т.д.. и т.п...У меня постоянно возникает вопрос-на кой ..уй,мне это надо??Все эти дебильные впросы-ответы-голосования-заполнения...Такими вот писмьмами,меня задрали последние два года...Плюс у ФТХ хакеры скомуниздили базу данных пользователей и их электронных почт и помимо этой хни...приходит в 2 раза больше писем косящих "типа от ФТХ"-перейдите по ссылкам,подключите кошелек для возврата средств и примерно в таком духе Америка-это пздц и дурдом на колесах,я уже это понял А тут еще какой то Liquid...Да они с ними наверняка судиться будут еще лет 10 перед этим лет 5 выбирая в какой юрисдикции.Что Вам та площадка говорит-обещает???
Дед сказал-резерв будет...из того что есть и что мы в будующем арестуем у кого то там...Но покупать за бабки налогоплательщиков дополнительно-не будем..и как теперь эту муйню понимать,никто не знает..Рынок охерел...Падать??Так биткоин резерв вроде будет...Плюс.Рости??Так покупать с рынка-не будут...Минус..Форум собрали и деда притащили! Плюс...Как расценивать его спич??? Нейтрально...Минус..Куда смотрел рынок перед этими событиями??Вниз...Значит нужно падать?? Но мы падаем уже три месяца..и резерв таки будет,пусть покупать не будут,но и продавать не будут то что уже конфисковали и находится на хранении...Значит-таки плюс!!! И что теперь делать со всем этим?? Американские дурдомовцы
osafly написав:Эко Вас угораздило куда "забраться".
Liquid в 2021 г. была японской биржей. Несмотря на покупку биржей FTX биржи Liquid в 2022 г., биржа Liquid выплатила всем клиентам - гражданам Японии все криптоактивы, причём не наличными USD в размере 118%, как решили в США и на Багамах, а в криптовалюте, остававшейся на счетах 11.11.22. Неяпонские клиенты Liquid добиваются через суд аналогичного возмещения замороженных средств. Международный коммерческий суд Сингапура настолько коммерческий, что даёт почитать свои решения только за деньги.