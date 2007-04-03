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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3559356035613562>
Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 14:10

  SAndriy1 написав:
  vitaxa2006 написав:Зашёл сегодня на сайт Полимаркет (там ставки принимают на всякие события в мире). В разделе Криптовалюты очень прикольно было почитать))) Судя по % соотношению на большинство ставок, люди уже хоронят крипторынок. По эфиру ставки в большинстве: обновит эфир АТН в 2025? 2% (это пздц), Какая мин цена на эфир будет в 2025 - $1500 46%, $1000 18%. По битку, 70% ждёт хай в 2025 на уровне $110к. По мемкоинам и шиткам, там, вообще, все прогнозы тупо днище. Если все эти ставки сработают, то 2025 будет похуже медвежьего 2022. Вот вам и 4-летние циклы.... Херня всё это...

Как-то у вас телега впереди лошади :mrgreen: может вначале нужно было читать это, до покупки эфира?

Три месяца назад, когда я покупал, там были другие соотношения. Я написал по состоянию на сегодня.
Востаннє редагувалось vitaxa2006 в П'ят 07 бер, 2025 14:14, всього редагувалось 1 раз.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 14:14

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  osafly написав:У Вас там что то зависло?
Да, у меня зависла в FTX приличная сумма на платформе Liquid. На данном этапе возмещения средств Международный коммерческий суд Сингапура пытается выделить возмещение клиентам биржи Liquid Global в отдельный процесс.
Dr_English
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 16:46

vitaxa2006
Херня всё это...
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 17:56

  SAndriy1 написав:
  vitaxa2006 написав:Зашёл сегодня на сайт Полимаркет (там ставки принимают на всякие события в мире). В разделе Криптовалюты очень прикольно было почитать))) Судя по % соотношению на большинство ставок, люди уже хоронят крипторынок. По эфиру ставки в большинстве: обновит эфир АТН в 2025? 2% (это пздц), Какая мин цена на эфир будет в 2025 - $1500 46%, $1000 18%. По битку, 70% ждёт хай в 2025 на уровне $110к. По мемкоинам и шиткам, там, вообще, все прогнозы тупо днище. Если все эти ставки сработают, то 2025 будет похуже медвежьего 2022. Вот вам и 4-летние циклы.... Херня всё это...

Как-то у вас телега впереди лошади :mrgreen: может вначале нужно было читать это, до покупки эфира?


Очень часто по жизни чтобы "телега ехала"-нужно самому заменять лошадь :lol: -так надежнее :mrgreen:
По крипте,уже говорил...есть пословица такая...некультурная- "Одна беда за бедою,купил коня и тот с пи..." Так и Витаха,купил Эфир и тот..... :lol: :mrgreen: Ниче,все будет нормально.Ждемс.Сегодня слабый на голову дідусь чего то брякнет и пойдем снова днища пробивать...Все может быть.Прогнозировать ничего не возможно сейчас...Графики говорят обратное...но формации можно поломать падением...легко
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:32

  Dr_English написав:
  osafly написав:У Вас там что то зависло?
Да, у меня зависла в FTX приличная сумма на платформе Liquid. На данном этапе возмещения средств Международный коммерческий суд Сингапура пытается выделить возмещение клиентам биржи Liquid Global в отдельный процесс.

Эко Вас угораздило куда "забраться"...Тут с материнской структурой невозможно дождаться и решить...То судебные разбирательства по ст. такой то штата Делавер...То возмещение согласно законадательству Багамских островов...Зполните там...Заполните здесь...Проголосуйте,в какой юрисдикции Вы хотите чтоб проходили судебные заседания по ст.11 Банкротство...и т.д.. и т.п...У меня постоянно возникает вопрос-на кой ..уй,мне это надо??Все эти дебильные впросы-ответы-голосования-заполнения...Такими вот писмьмами,меня задрали последние два года...Плюс у ФТХ хакеры скомуниздили базу данных пользователей и их электронных почт и помимо этой хни...приходит в 2 раза больше писем косящих "типа от ФТХ"-перейдите по ссылкам,подключите кошелек для возврата средств и примерно в таком духе :mrgreen: :lol: Америка-это пздц и дурдом на колесах,я уже это понял :D А тут еще какой то Liquid...Да они с ними наверняка судиться будут еще лет 10 :mrgreen: перед этим лет 5 выбирая в какой юрисдикции.Что Вам та площадка говорит-обещает???

Посмотрите-разве "это не прекрасно"?? :lol:


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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 22:19

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Пацаны, сейчас биткоин резерв вообще не главное, сейчас главное, чтобы Виталя не приехал в Белый Дом в шапке слона или зебры. :)
Цитата. Не мое.

Витаха тогда наверное вообще кукухой поедет
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 23:15

Дед сказал-резерв будет...из того что есть и что мы в будующем арестуем у кого то там...Но покупать за бабки налогоплательщиков дополнительно-не будем..и как теперь эту муйню понимать,никто не знает..Рынок охерел...Падать??Так биткоин резерв вроде будет...Плюс.Рости??Так покупать с рынка-не будут...Минус..Форум собрали и деда притащили! Плюс...Как расценивать его спич??? Нейтрально...Минус..Куда смотрел рынок перед этими событиями??Вниз...Значит нужно падать?? Но мы падаем уже три месяца..и резерв таки будет,пусть покупать не будут,но и продавать не будут то что уже конфисковали и находится на хранении...Значит-таки плюс!!! :lol: :lol: :lol:
И что теперь делать со всем этим?? :mrgreen: Американские дурдомовцы 8)
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 00:49

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  osafly написав:Эко Вас угораздило куда "забраться".
Liquid в 2021 г. была японской биржей. Несмотря на покупку биржей FTX биржи Liquid в 2022 г., биржа Liquid выплатила всем клиентам - гражданам Японии все криптоактивы, причём не наличными USD в размере 118%, как решили в США и на Багамах, а в криптовалюте, остававшейся на счетах 11.11.22. Неяпонские клиенты Liquid добиваются через суд аналогичного возмещения замороженных средств. Международный коммерческий суд Сингапура настолько коммерческий, что даёт почитать свои решения только за деньги.
Dr_English
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 14:52

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

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vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 14:54

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

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