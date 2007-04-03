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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 бер, 2025 14:07
SAndriy1 написав:
Как-то у вас телега впереди лошади может вначале нужно было читать это, до покупки эфира?
так це ж крипта. тута завжти тягни-штовхай, тобто коняка є і зпереду і ззаду телеги.
І іноді я думаю, що і з боків теж по маленькому віслючку прив'язано
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Додано: П'ят 07 бер, 2025 14:10
SAndriy1 написав: vitaxa2006 написав:
Зашёл сегодня на сайт Полимаркет (там ставки принимают на всякие события в мире). В разделе Криптовалюты очень прикольно было почитать))) Судя по % соотношению на большинство ставок, люди уже хоронят крипторынок. По эфиру ставки в большинстве: обновит эфир АТН в 2025? 2% (это пздц), Какая мин цена на эфир будет в 2025 - $1500 46%, $1000 18%. По битку, 70% ждёт хай в 2025 на уровне $110к. По мемкоинам и шиткам, там, вообще, все прогнозы тупо днище. Если все эти ставки сработают, то 2025 будет похуже медвежьего 2022. Вот вам и 4-летние циклы.... Херня всё это...
Как-то у вас телега впереди лошади
может вначале нужно было читать это, до покупки эфира?
Три месяца назад, когда я покупал, там были другие соотношения. Я написал по состоянию на сегодня.
Востаннє редагувалось vitaxa2006
в П'ят 07 бер, 2025 14:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 07 бер, 2025 14:14
osafly написав:
У Вас там что то зависло?
Да, у меня зависла в FTX приличная сумма на платформе Liquid. На данном этапе возмещения средств Международный коммерческий суд Сингапура пытается выделить возмещение клиентам биржи Liquid Global в отдельный процесс.
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Додано: П'ят 07 бер, 2025 16:46
vitaxa2006
Херня всё это...
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