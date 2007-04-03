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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3558355935603561
Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 14:07

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  SAndriy1 написав:Как-то у вас телега впереди лошади может вначале нужно было читать это, до покупки эфира?
так це ж крипта. тута завжти тягни-штовхай, тобто коняка є і зпереду і ззаду телеги.
І іноді я думаю, що і з боків теж по маленькому віслючку прив'язано 8)
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 14:10

  SAndriy1 написав:
  vitaxa2006 написав:Зашёл сегодня на сайт Полимаркет (там ставки принимают на всякие события в мире). В разделе Криптовалюты очень прикольно было почитать))) Судя по % соотношению на большинство ставок, люди уже хоронят крипторынок. По эфиру ставки в большинстве: обновит эфир АТН в 2025? 2% (это пздц), Какая мин цена на эфир будет в 2025 - $1500 46%, $1000 18%. По битку, 70% ждёт хай в 2025 на уровне $110к. По мемкоинам и шиткам, там, вообще, все прогнозы тупо днище. Если все эти ставки сработают, то 2025 будет похуже медвежьего 2022. Вот вам и 4-летние циклы.... Херня всё это...

Как-то у вас телега впереди лошади :mrgreen: может вначале нужно было читать это, до покупки эфира?

Три месяца назад, когда я покупал, там были другие соотношения. Я написал по состоянию на сегодня.
Востаннє редагувалось vitaxa2006 в П'ят 07 бер, 2025 14:14, всього редагувалось 1 раз.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 14:14

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  osafly написав:У Вас там что то зависло?
Да, у меня зависла в FTX приличная сумма на платформе Liquid. На данном этапе возмещения средств Международный коммерческий суд Сингапура пытается выделить возмещение клиентам биржи Liquid Global в отдельный процесс.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 16:46

vitaxa2006
Херня всё это...
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 17:56

  SAndriy1 написав:
  vitaxa2006 написав:Зашёл сегодня на сайт Полимаркет (там ставки принимают на всякие события в мире). В разделе Криптовалюты очень прикольно было почитать))) Судя по % соотношению на большинство ставок, люди уже хоронят крипторынок. По эфиру ставки в большинстве: обновит эфир АТН в 2025? 2% (это пздц), Какая мин цена на эфир будет в 2025 - $1500 46%, $1000 18%. По битку, 70% ждёт хай в 2025 на уровне $110к. По мемкоинам и шиткам, там, вообще, все прогнозы тупо днище. Если все эти ставки сработают, то 2025 будет похуже медвежьего 2022. Вот вам и 4-летние циклы.... Херня всё это...

Как-то у вас телега впереди лошади :mrgreen: может вначале нужно было читать это, до покупки эфира?


Очень часто по жизни чтобы "телега ехала"-нужно самому заменять лошадь :lol: -так надежнее :mrgreen:
По крипте,уже говорил...есть пословица такая...некультурная- "Одна беда за бедою,купил коня и тот с пи..." Так и Витаха,купил Эфир и тот..... :lol: :mrgreen: Ниче,все будет нормально.Ждемс.Сегодня слабый на голову дідусь чего то брякнет и пойдем снова днища пробивать...Все может быть.Прогнозировать ничего не возможно сейчас...Графики говорят обратное...но формации можно поломать падением...легко
osafly
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  #<1 ... 3558355935603561
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