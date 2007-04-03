Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:32

Dr_English написав: osafly написав: У Вас там что то зависло? У Вас там что то зависло? Да, у меня зависла в FTX приличная сумма на платформе Liquid. На данном этапе возмещения средств Международный коммерческий суд Сингапура пытается выделить возмещение клиентам биржи Liquid Global в отдельный процесс. Да, у меня зависла в FTX приличная сумма на платформе Liquid. На данном этапе возмещения средств Международный коммерческий суд Сингапура пытается выделить возмещение клиентам биржи Liquid Global в отдельный процесс.

Эко Вас угораздило куда "забраться"...Тут с материнской структурой невозможно дождаться и решить...То судебные разбирательства по ст. такой то штата Делавер...То возмещение согласно законадательству Багамских островов...Зполните там...Заполните здесь...Проголосуйте,в какой юрисдикции Вы хотите чтоб проходили судебные заседания по ст.11 Банкротство...и т.д.. и т.п...У меня постоянно возникает вопрос-на кой ..уй,мне это надо??Все эти дебильные впросы-ответы-голосования-заполнения...Такими вот писмьмами,меня задрали последние два года...Плюс у ФТХ хакеры скомуниздили базу данных пользователей и их электронных почт и помимо этой хни...приходит в 2 раза больше писем косящих "типа от ФТХ"-перейдите по ссылкам,подключите кошелек для возврата средств и примерно в таком духеАмерика-это пздц и дурдом на колесах,я уже это понялА тут еще какой то Liquid...Да они с ними наверняка судиться будут еще лет 10перед этим лет 5 выбирая в какой юрисдикции.Что Вам та площадка говорит-обещает???Посмотрите-разве "это не прекрасно"??