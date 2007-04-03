так це ж крипта. тута завжти тягни-штовхай, тобто коняка є і зпереду і ззаду телеги.
І іноді я думаю, що і з боків теж по маленькому віслючку прив'язано
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 бер, 2025 14:07
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: П'ят 07 бер, 2025 14:10
Три месяца назад, когда я покупал, там были другие соотношения. Я написал по состоянию на сегодня.
Востаннє редагувалось vitaxa2006 в П'ят 07 бер, 2025 14:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 07 бер, 2025 14:14
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: П'ят 07 бер, 2025 17:56
Очень часто по жизни чтобы "телега ехала"-нужно самому заменять лошадь -так надежнее
По крипте,уже говорил...есть пословица такая...некультурная- "Одна беда за бедою,купил коня и тот с пи..." Так и Витаха,купил Эфир и тот..... Ниче,все будет нормально.Ждемс.Сегодня слабый на голову дідусь чего то брякнет и пойдем снова днища пробивать...Все может быть.Прогнозировать ничего не возможно сейчас...Графики говорят обратное...но формации можно поломать падением...легко
Додано: П'ят 07 бер, 2025 21:32
Эко Вас угораздило куда "забраться"...Тут с материнской структурой невозможно дождаться и решить...То судебные разбирательства по ст. такой то штата Делавер...То возмещение согласно законадательству Багамских островов...Зполните там...Заполните здесь...Проголосуйте,в какой юрисдикции Вы хотите чтоб проходили судебные заседания по ст.11 Банкротство...и т.д.. и т.п...У меня постоянно возникает вопрос-на кой ..уй,мне это надо??Все эти дебильные впросы-ответы-голосования-заполнения...Такими вот писмьмами,меня задрали последние два года...Плюс у ФТХ хакеры скомуниздили базу данных пользователей и их электронных почт и помимо этой хни...приходит в 2 раза больше писем косящих "типа от ФТХ"-перейдите по ссылкам,подключите кошелек для возврата средств и примерно в таком духе Америка-это пздц и дурдом на колесах,я уже это понял А тут еще какой то Liquid...Да они с ними наверняка судиться будут еще лет 10 перед этим лет 5 выбирая в какой юрисдикции.Что Вам та площадка говорит-обещает???
Посмотрите-разве "это не прекрасно"??
Додано: П'ят 07 бер, 2025 22:19
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Пацаны, сейчас биткоин резерв вообще не главное, сейчас главное, чтобы Виталя не приехал в Белый Дом в шапке слона или зебры.
Цитата. Не мое.
Витаха тогда наверное вообще кукухой поедет
Додано: П'ят 07 бер, 2025 23:15
Дед сказал-резерв будет...из того что есть и что мы в будующем арестуем у кого то там...Но покупать за бабки налогоплательщиков дополнительно-не будем..и как теперь эту муйню понимать,никто не знает..Рынок охерел...Падать??Так биткоин резерв вроде будет...Плюс.Рости??Так покупать с рынка-не будут...Минус..Форум собрали и деда притащили! Плюс...Как расценивать его спич??? Нейтрально...Минус..Куда смотрел рынок перед этими событиями??Вниз...Значит нужно падать?? Но мы падаем уже три месяца..и резерв таки будет,пусть покупать не будут,но и продавать не будут то что уже конфисковали и находится на хранении...Значит-таки плюс!!!
И что теперь делать со всем этим?? Американские дурдомовцы
Додано: П'ят 07 бер, 2025 23:18
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Если рынок таки упадет,сразу вылезет лохозавр Стасик с Серожой,с коронной фразой- "Смешно! Я же говорил"
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