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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 08 бер, 2025 14:52
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vitaxa2006
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Додано: Суб 08 бер, 2025 14:54
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vitaxa2006
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- Повідомлень: 210
- З нами з: 25.01.18
- Подякував: 601 раз.
- Подякували: 90 раз.
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Профіль
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Ірина_, Модератор
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