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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3559356035613562
Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 14:52

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

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vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 14:54

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

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vitaxa2006
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Повідомлень: 211
З нами з: 25.01.18
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 15:47

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Коллеги криптаны, если без шуток, подскажите, как поступить в моей текущей ситуации: был куплен эфир на сумму $61к. На сегодня просадка по порфтелю осталяет минус 45% или в деньгах остаток в портфеле сейчас $33к. Текущий убыток в размере $28к. Уже 3 месяца продолжается безостановочное падение эфира и к биткоину и к доллару. 3 месяца ждал разворот, но теперь уже точно видно, что падение продолжится и дальше. Так вот, подскажите советом (не финансовая рекомендация), кто и как бы поступил по состоянию на сегодня с моим портфелем? Просто выскажитесь, а я почитаю, проанализирую и приму решение. Просьба не писать всякие злорадостные комменты, типа "мля, какой ты лох", "я бы в такую ситуацию не попал" и так далее. Если, кроме таких фраз ничего сказать не можете, лучше не пишите ничего. Итак, мои варианты на сегодня, как поступить с портфелем:
1. Выйти полностью по текущей цене, зафиксировать убыток в размере $28к и жить дальше
2. Попробовать посидеть еще до конца 2025 года и продать в конце осени весь портфель по той цене, какая будет в тот момент. Но по ситуации, склоняюсь к тому, что осенью цена будет ещё ниже, чем сейчас, возможно $1000, может ещё меньше. Тогда убыток по портфелю составит гораздо больше чем сейчас.
3. Переливаться в другие проекты, торговать на фьючах, не предлагать. Моя стратегия только холд.
От себя скажу, что уже не верю в эфир выше $3000. В рост биткоина верю, но к эфиру это уже не имеет никакого отношения. Так как эфир безостановочно падает к биткоину и никто не знает, на каком уровне падение остановится. К примеру, если с текущих 0,024 пара EthBtc упадёт к 0,010, то, чтоб эфир был по цене $4000, биткоин должен быть по цене $400к, в такую цену за биток в этом году я не верю. Изначально, планировал сидеть до упора в эфире, но теперь не хочется потерять и остаток того, что ещё можно спасти. В рост биткоина и других проектов (типа Xrp, SOL, Sui, Doge и т.д.) охотно верю. Эфир выпал из этой обоймы в силу очень многих причин, которые я не смог учесть при входе в позицию. Спасибо всем за советы!
P.S. Я не лудоман, заходил не с целью заработать десятки иксов, трезво оценивал рынок. Цель была до +50% к портфелю со средней цены входа $3720.
P.P.S. Если бы находился сейчас в BTC, XRP или SOL, то сидел бы и дальше, невзирая на просадку. Просто вижу, что ETH искусственно дампят, поэтому позитив на рынке его обходит стороной. И если цель ММ и дальше укатывать в асфальт, то никто не знает, где остановка и будет ли потом рост. Плюс куча проблем в самом сообществе эфира, на который разработчики уже положили большой и толстый. И крах всех этих обновлений, которые вызывают уже улыбку.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 20:47

  vitaxa2006 написав:Коллеги криптаны, если без шуток, подскажите, как поступить в моей текущей ситуации: был куплен эфир на сумму $61к. На сегодня просадка по порфтелю осталяет минус 45% или в деньгах остаток в портфеле сейчас $33к. Текущий убыток в размере $28к. Уже 3 месяца продолжается безостановочное падение эфира и к биткоину и к доллару. 3 месяца ждал разворот, но теперь уже точно видно, что падение продолжится и дальше. Так вот, подскажите советом (не финансовая рекомендация), кто и как бы поступил по состоянию на сегодня с моим портфелем? Просто выскажитесь, а я почитаю, проанализирую и приму решение. Просьба не писать всякие злорадостные комменты, типа "мля, какой ты лох", "я бы в такую ситуацию не попал" и так далее. Если, кроме таких фраз ничего сказать не можете, лучше не пишите ничего. Итак, мои варианты на сегодня, как поступить с портфелем:
1. Выйти полностью по текущей цене, зафиксировать убыток в размере $28к и жить дальше
2. Попробовать посидеть еще до конца 2025 года и продать в конце осени весь портфель по той цене, какая будет в тот момент. Но по ситуации, склоняюсь к тому, что осенью цена будет ещё ниже, чем сейчас, возможно $1000, может ещё меньше. Тогда убыток по портфелю составит гораздо больше чем сейчас.
3. Переливаться в другие проекты, торговать на фьючах, не предлагать. Моя стратегия только холд.
От себя скажу, что уже не верю в эфир выше $3000. В рост биткоина верю, но к эфиру это уже не имеет никакого отношения. Так как эфир безостановочно падает к биткоину и никто не знает, на каком уровне падение остановится. К примеру, если с текущих 0,024 пара EthBtc упадёт к 0,010, то, чтоб эфир был по цене $4000, биткоин должен быть по цене $400к, в такую цену за биток в этом году я не верю. Изначально, планировал сидеть до упора в эфире, но теперь не хочется потерять и остаток того, что ещё можно спасти. В рост биткоина и других проектов (типа Xrp, SOL, Sui, Doge и т.д.) охотно верю. Эфир выпал из этой обоймы в силу очень многих причин, которые я не смог учесть при входе в позицию. Спасибо всем за советы!
P.S. Я не лудоман, заходил не с целью заработать десятки иксов, трезво оценивал рынок. Цель была до +50% к портфелю со средней цены входа $3720.
P.P.S. Если бы находился сейчас в BTC, XRP или SOL, то сидел бы и дальше, невзирая на просадку. Просто вижу, что ETH искусственно дампят, поэтому позитив на рынке его обходит стороной. И если цель ММ и дальше укатывать в асфальт, то никто не знает, где остановка и будет ли потом рост. Плюс куча проблем в самом сообществе эфира, на который разработчики уже положили большой и толстый. И крах всех этих обновлений, которые вызывают уже улыбку.

2
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 22:11

vitaxa2006
Всё зависит от того насколько срочно нужны эти деньги. Если не горит, то жди год -два-три, 3720 не такое высокое значение и по-любому будет ещё.
maksymzp88
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 22:26

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Виталя...(думаю,я имею право Вас так называть-не примите за фривольство) Вы не хотите по прежнему слушать что Вам говорят...На Вашем месте,я бы закинул эфир на стейкинг и расслабился...Мне просто больно видеть как Вы страдаете...а Вы таки реально страдаете,я вижу это невооруженным глазом,а Вы хороший человек и никак этого не заслуживаете.Но с Эфиром-все будет нормально,если Вы выдержите этот прессинг и это "разводилово" Но Вы никак не хотите в это поверить...Ну,кто Вам доктор?? Эфир считаю по прежнему что будет в районе 6-7К...всему свое время.Я пишу то,что делал бы я..Давно закинул бы в стейкинг и не парился-ждал...При наличии свободных средств-частично бы усреднился..Продавать сейчас-очень плохая идея,с такими "лосями". Он если и упадет еще,не думаю что больше,чем уже случилось...Эфир тарят киты...Этим все сказано.
Как раз таки,SOL и XRP уже больше шансов,что могли развернуть тренд или на грани,чем в том же Эфире...Биткоин пока под вопросом,уровни волновой теории пока не нарушены
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 00:02

vitaxa2006
Спокойствие, только спокойствие. Вы выбрали неплохую монету. Я бы за нее был спокоен и сидел бы не то что до плюсов, а до x2 от вашей точки входа. Но никто не знает будущего и мы (советчики держать) можем ошибаться.
Если Вам будет так легче, то скажу что у меня вложено больше и минус больше и монеты не такие хорошие. Но фиксить не собираюсь. Ведь пока не продал - не потерял

P.S. А после, я просто "вскроюсь" в теплой ванной и все. Шутка
Игорь
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