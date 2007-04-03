Додано: Суб 08 бер, 2025 15:47

Коллеги криптаны, если без шуток, подскажите, как поступить в моей текущей ситуации: был куплен эфир на сумму $61к. На сегодня просадка по порфтелю осталяет минус 45% или в деньгах остаток в портфеле сейчас $33к. Текущий убыток в размере $28к. Уже 3 месяца продолжается безостановочное падение эфира и к биткоину и к доллару. 3 месяца ждал разворот, но теперь уже точно видно, что падение продолжится и дальше. Так вот, подскажите советом (не финансовая рекомендация), кто и как бы поступил по состоянию на сегодня с моим портфелем? Просто выскажитесь, а я почитаю, проанализирую и приму решение. Просьба не писать всякие злорадостные комменты, типа "мля, какой ты лох", "я бы в такую ситуацию не попал" и так далее. Если, кроме таких фраз ничего сказать не можете, лучше не пишите ничего. Итак, мои варианты на сегодня, как поступить с портфелем:

1. Выйти полностью по текущей цене, зафиксировать убыток в размере $28к и жить дальше

2. Попробовать посидеть еще до конца 2025 года и продать в конце осени весь портфель по той цене, какая будет в тот момент. Но по ситуации, склоняюсь к тому, что осенью цена будет ещё ниже, чем сейчас, возможно $1000, может ещё меньше. Тогда убыток по портфелю составит гораздо больше чем сейчас.

3. Переливаться в другие проекты, торговать на фьючах, не предлагать. Моя стратегия только холд.

От себя скажу, что уже не верю в эфир выше $3000. В рост биткоина верю, но к эфиру это уже не имеет никакого отношения. Так как эфир безостановочно падает к биткоину и никто не знает, на каком уровне падение остановится. К примеру, если с текущих 0,024 пара EthBtc упадёт к 0,010, то, чтоб эфир был по цене $4000, биткоин должен быть по цене $400к, в такую цену за биток в этом году я не верю. Изначально, планировал сидеть до упора в эфире, но теперь не хочется потерять и остаток того, что ещё можно спасти. В рост биткоина и других проектов (типа Xrp, SOL, Sui, Doge и т.д.) охотно верю. Эфир выпал из этой обоймы в силу очень многих причин, которые я не смог учесть при входе в позицию. Спасибо всем за советы!

P.S. Я не лудоман, заходил не с целью заработать десятки иксов, трезво оценивал рынок. Цель была до +50% к портфелю со средней цены входа $3720.

P.P.S. Если бы находился сейчас в BTC, XRP или SOL, то сидел бы и дальше, невзирая на просадку. Просто вижу, что ETH искусственно дампят, поэтому позитив на рынке его обходит стороной. И если цель ММ и дальше укатывать в асфальт, то никто не знает, где остановка и будет ли потом рост. Плюс куча проблем в самом сообществе эфира, на который разработчики уже положили большой и толстый. И крах всех этих обновлений, которые вызывают уже улыбку.