RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3560356135623563
Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 18:58

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Хотя вот только что посмотрел график внимательно,а мы оказывается 4 марта закололи 2К...Ой-е-е-й...Вся волновая теория летит в пиз.....А по Эллиоту,если сейчас коррекция,то она как правило должна заканчиваться до "территории волны 4",а мы ее обновили пару дней назад...c заходом даже на территорию волны 1.Теперь там вообще хер пойми что,а не график.Класс....
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2066
З нами з: 29.05.14
Подякував: 189 раз.
Подякували: 956 раз.
 
Профіль
 
14
6
  #<1 ... 3560356135623563
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11832, 11833, 11834
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
118333 257440884
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 бер, 2025 19:52
sergey_sryvkin
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23303365
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 115861
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7876)
09.03.2025 17:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.