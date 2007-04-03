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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 бер, 2025 18:58
Хотя вот только что посмотрел график внимательно,а мы оказывается 4 марта закололи 2К...Ой-е-е-й...Вся волновая теория летит в пиз.....А по Эллиоту,если сейчас коррекция,то она как правило должна заканчиваться до "территории волны 4",а мы ее обновили пару дней назад...c заходом даже на территорию волны 1.Теперь там вообще хер пойми что,а не график.Класс....
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