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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 бер, 2025 21:35
якщо ця гнида муха за все гамно шо він тут написав не отримає бан хоча б на місяць - це мій останній пост тут.
Додано: Нед 09 бер, 2025 21:40
Слушай,если модераторы "не сохраняли бы ипало" одному дурачку,систематически удаляя наши с тобой тут переписки,я бы пожалуй уже ничего и не писал бы,потому как все прочитали бы и поняли,что ты просто больной на голову...а так каждый раз одно и тоже..
Да ты еще и шантажист к тому же....Дошло до того,что сумасшедший начал на форуме шантажировать модераторов...Такой наглости,я вообще не помню нигде и никогда...Ты кем себя возомнил,гнида??Ты думаешь что ты уникальный гений и форум не переживет здесь отсутствие твоих высеров систематических?? Во больное.....Тебя усыпить нужно...не лечить
Додано: Нед 09 бер, 2025 21:43
ніякого шантажу, просто якщо тебе не забанять - я перестану тут писати і все.
прості if else, які ти дибіл чомусь не можеш зрозуміти.
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