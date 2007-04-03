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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3561356235633564
Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 21:35

якщо ця гнида муха за все гамно шо він тут написав не отримає бан хоча б на місяць - це мій останній пост тут.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 21:40

  sergey_stasyuk555 написав:якщо ця гнида муха за все гамно шо він тут написав не отримає бан хоча б на місяць - це мій останній пост тут.


Слушай,если модераторы "не сохраняли бы ипало" одному дурачку,систематически удаляя наши с тобой тут переписки,я бы пожалуй уже ничего и не писал бы,потому как все прочитали бы и поняли,что ты просто больной на голову...а так каждый раз одно и тоже..
Да ты еще и шантажист к тому же....Дошло до того,что сумасшедший начал на форуме шантажировать модераторов...Такой наглости,я вообще не помню нигде и никогда...Ты кем себя возомнил,гнида??Ты думаешь что ты уникальный гений и форум не переживет здесь отсутствие твоих высеров систематических?? Во больное.....Тебя усыпить нужно...не лечить
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 21:43

ніякого шантажу, просто якщо тебе не забанять - я перестану тут писати і все.
прості if else, які ти дибіл чомусь не можеш зрозуміти.
sergey_stasyuk555
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