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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3561356235633564>
Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 18:58

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Хотя вот только что посмотрел график внимательно,а мы оказывается 4 марта закололи 2К...Ой-е-е-й...Вся волновая теория летит в пиз.....А по Эллиоту,если сейчас коррекция,то она как правило должна заканчиваться до "территории волны 4",а мы ее обновили пару дней назад...c заходом даже на территорию волны 1.Теперь там вообще хер пойми что,а не график.Класс....
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 20:24

Такое впечатление,что в понедельник произойдет полный армагедон...Все рынки закрыты,кроме этого Поля Чудес 24/7 и снова в выходные начали дампить и бегать бегать без трусов впереди всех....Сдается мне,на той неделе хомячков чпокнут и высушат окончательно и пойдем мы тестировать 50 недельный мувинг,что всегда делали при таких падениях на бычке и он сейчас,чудным образом проходит примерно там,ниже чего нам нельзя опускаться для продолжения бычьего тренда....И не дай.....нам закрепиться ниже него.

Даже в выходной уже 420млн ликвидаций за последние сутки...Лонги-387млн,шорты-35млн...Лонгистов уже просто загеноцидили,а они все лонгуют и лонгуют...Как у собаки Павлова прививают рефлекс- нельзя лонговать...нельзя-запомните!-это прямо читается в их действиях.Стойкий вырабатывают рефлекс,чтобы боялись,чтобы паниковали,продавали...И тк будет до тех пор,пока шортов не станет больше чем лонгов.
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 20:48

vitaxa2006
По поводу эфира. Закинуть в гибкий стейкинг на кошельке если есть такая возможность. Если деньги не последние ждать пока прибыль не вернется к 0, а дальше уже решать что делать. Еще как вариант перезайти в другую монету к которой доверия больше, если будет на моменте нормальное соотношение (безубыточно).
sergia
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 21:10

  vitaxa2006 написав:Была идея сейчас полностью выйти в кеш, подождать до мая-июня и перезайти ниже, чем сейчас. И с текущих 16 етн сделать 20+ етн. Но, есть риск, что могут дать цену выше и не опустить уже к текущим.

це була дуже погана ідея, дуже добре що ти "по ітогу" вирішив від неї відмовитись.
падіння ніколи не буває лінійним, якби ти так зробив - довбаний кефір міг би зрости на 1000 )) щось типу 1800 - 2800.

про 1000 по ефіру це можливо я перший тут написав, і це найбільш песимістичний сценарій був, в той час місцеві мухи брехали про ріст.
зараз вже виглядає як цілком досяжний...

але головне - не забувати навіть якщо і далі все так песимістично піде, все одно після 1000 ймовірно буде 6000...
ризики при цьому імхо такі:
все це займе 3-5 років.
за цей час будуть моменти відчаю, коли недосвідчені трейдери типу мухи будуть писати "все пропало".
збереження фундаментальної значимості ефіру на 5 років вперед "нє только ліш всє" можуть спрогнозувати, при його віці зараз менше 10 рочків. + Скільки буде за цей час буде нових "убивць ефіру" та його замінників невідомо.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 21:29

  sergey_stasyuk555 написав:[
але головне - не забувати навіть якщо і далі все так песимістично піде, все одно після 1000 ймовірно буде 6000...
ризики при цьому імхо такі:
все це займе 3-5 років.


Ай не могу...О-ру просто!!За 3-5 лет эфир будет 6тыс...Вот так надо прогнозировать....с совершенно умным лицом....Как подобает "работнику американского хедфонда" Или ишак сдохнет,или падишах.... Но то что фейс в шрамах от сраной дерезовой метлы,коей отшмыгали по мордасам,когда выгоняли с работы-то такое...Шрамы украшают...Да-Да... :mrgreen: Вот клован!Редкий
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 21:35

якщо ця гнида муха за все гамно шо він тут написав не отримає бан хоча б на місяць - це мій останній пост тут.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 21:40

  sergey_stasyuk555 написав:якщо ця гнида муха за все гамно шо він тут написав не отримає бан хоча б на місяць - це мій останній пост тут.


Слушай,если модераторы "не сохраняли бы ипало" одному дурачку,систематически удаляя наши с тобой тут переписки,я бы пожалуй уже ничего и не писал бы,потому как все прочитали бы и поняли,что ты просто больной на голову...а так каждый раз одно и тоже..
Да ты еще и шантажист к тому же....Дошло до того,что сумасшедший начал на форуме шантажировать модераторов...Такой наглости,я вообще не помню нигде и никогда...Ты кем себя возомнил,гнида??Ты думаешь что ты уникальный гений и форум не переживет здесь отсутствие твоих высеров систематических?? Во больное.....Тебя усыпить нужно...не лечить
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 21:46

  sergey_stasyuk555 написав:якщо ця гнида муха за все гамно шо він тут написав не отримає бан хоча б на місяць - це мій останній пост тут.


Это реальный шанс от тебя избавиться... :D :mrgreen: Слово даешь,что больше не появишься??Это точно??? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 21:56

  kotyk222 написав:Шо там по EOSу, Козаче, - позиція в силі?

Так.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 22:03

  Козак-характерник написав:
  kotyk222 написав:Шо там по EOSу, Козаче, - позиція в силі?

Так.


Казак,а ты что,почти 3 икса с позы не забрал?? С чего набрал к тому и вернулось что ли??? Ты ж знаешь,что ЕОС ужасно припадошная до падений монета...
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