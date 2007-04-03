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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3561356235633564
Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 22:11

  osafly написав:Казак,а ты что,почти 3 икса с позы не забрал?? С чего набрал к тому и вернулось что ли??? Ты ж знаешь,что ЕОС ужасно припадошная до падений монета...

Я частково продаю і купляю знов.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 22:25

  Козак-характерник написав:
  osafly написав:Казак,а ты что,почти 3 икса с позы не забрал?? С чего набрал к тому и вернулось что ли??? Ты ж знаешь,что ЕОС ужасно припадошная до падений монета...

Я частково продаю і купляю знов.


Опять будешь тарить серьезно??Почему нового ничего не присмотрел???Хотя в новом,иксы все пошли в противоположном направлении,за исключением SUI
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 00:08

Вот сегодня,делая очередные скрины одного долбодятла в коллекцию...нашел много чего сохраненного и в будующем,обязательно опубликуемого...Нашел один пост,как Космическая машина пенял что мои прогнозы с 2021 не сбываются...Но вот чудо,нашел свой скрин спора за 21год...по прогнозам падения рынка.....Биток буквально через неделю после того поста обновил свой хай прошлого халвинга.Прикольно получилось....Уже и забыл об этом

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osafly
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Повідомлень: 2073
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14
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  #<1 ... 3561356235633564
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