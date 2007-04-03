Я частково продаю і купляю знов.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 бер, 2025 22:11
Додано: Нед 09 бер, 2025 22:25
Опять будешь тарить серьезно??Почему нового ничего не присмотрел???Хотя в новом,иксы все пошли в противоположном направлении,за исключением SUI
Додано: Пон 10 бер, 2025 00:08
Вот сегодня,делая очередные скрины одного долбодятла в коллекцию...нашел много чего сохраненного и в будующем,обязательно опубликуемого...Нашел один пост,как Космическая машина пенял что мои прогнозы с 2021 не сбываются...Но вот чудо,нашел свой скрин спора за 21год...по прогнозам падения рынка.....Биток буквально через неделю после того поста обновил свой хай прошлого халвинга.Прикольно получилось....Уже и забыл об этом
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