|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 бер, 2025 18:58
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Хотя вот только что посмотрел график внимательно,а мы оказывается 4 марта закололи 2К...Ой-е-е-й...Вся волновая теория летит в пиз.....А по Эллиоту,если сейчас коррекция,то она как правило должна заканчиваться до "территории волны 4",а мы ее обновили пару дней назад...c заходом даже на территорию волны 1.Теперь там вообще хер пойми что,а не график.Класс....
Додано: Нед 09 бер, 2025 20:24
Такое впечатление,что в понедельник произойдет полный армагедон...Все рынки закрыты,кроме этого Поля Чудес 24/7 и снова в выходные начали дампить и бегать бегать без трусов впереди всех....Сдается мне,на той неделе хомячков чпокнут и высушат окончательно и пойдем мы тестировать 50 недельный мувинг,что всегда делали при таких падениях на бычке и он сейчас,чудным образом проходит примерно там,ниже чего нам нельзя опускаться для продолжения бычьего тренда....И не дай.....нам закрепиться ниже него.
Даже в выходной уже 420млн ликвидаций за последние сутки...Лонги-387млн,шорты-35млн...Лонгистов уже просто загеноцидили,а они все лонгуют и лонгуют...Как у собаки Павлова прививают рефлекс- нельзя лонговать...нельзя-запомните!-это прямо читается в их действиях.Стойкий вырабатывают рефлекс,чтобы боялись,чтобы паниковали,продавали...И тк будет до тех пор,пока шортов не станет больше чем лонгов.
Додано: Нед 09 бер, 2025 20:48
vitaxa2006
По поводу эфира. Закинуть в гибкий стейкинг на кошельке если есть такая возможность. Если деньги не последние ждать пока прибыль не вернется к 0, а дальше уже решать что делать. Еще как вариант перезайти в другую монету к которой доверия больше, если будет на моменте нормальное соотношение (безубыточно).
Додано: Нед 09 бер, 2025 21:10
це була дуже погана ідея, дуже добре що ти "по ітогу" вирішив від неї відмовитись.
падіння ніколи не буває лінійним, якби ти так зробив - довбаний кефір міг би зрости на 1000 )) щось типу 1800 - 2800.
про 1000 по ефіру це можливо я перший тут написав, і це найбільш песимістичний сценарій був, в той час місцеві мухи брехали про ріст.
зараз вже виглядає як цілком досяжний...
але головне - не забувати навіть якщо і далі все так песимістично піде, все одно після 1000 ймовірно буде 6000...
ризики при цьому імхо такі:
все це займе 3-5 років.
за цей час будуть моменти відчаю, коли недосвідчені трейдери типу мухи будуть писати "все пропало".
збереження фундаментальної значимості ефіру на 5 років вперед "нє только ліш всє" можуть спрогнозувати, при його віці зараз менше 10 рочків. + Скільки буде за цей час буде нових "убивць ефіру" та його замінників невідомо.
Додано: Нед 09 бер, 2025 22:03
Додано: Нед 09 бер, 2025 22:11
Додано: Нед 09 бер, 2025 22:25
Опять будешь тарить серьезно??Почему нового ничего не присмотрел???Хотя в новом,иксы все пошли в противоположном направлении,за исключением SUI
Додано: Пон 10 бер, 2025 00:08
Вот сегодня,делая очередные скрины одного долбодятла в коллекцию...нашел много чего сохраненного и в будующем,обязательно опубликуемого...Нашел один пост,как Космическая машина пенял что мои прогнозы с 2021 не сбываются...Но вот чудо,нашел свой скрин спора за 21год...по прогнозам падения рынка.....Биток буквально через неделю после того поста обновил свой хай прошлого халвинга.Прикольно получилось....Уже и забыл об этом
Додано: Пон 10 бер, 2025 12:09
vitaxa2006
Держите свои монеты. Как бы тяжело морально не было. Когда вкладываешь деньги в крипту, расчитывай что их уже потерял. Так легче на этих всех падениях жить и не париться.
Я ждал 7 лет, когда xrp обновит АТН. Дождался. Эфир топ 2 монета, что за нее переживать. У нее в любом случае будет обновление АТН, вопрос только в сроках.
Другой момент, что делать со Starknet (кто его держит)... Вот кого укатали в дно так эту монетку
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|