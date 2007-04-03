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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3561356235633564
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 12:14

  Patr1ot написав:vitaxa2006
Держите свои монеты. Как бы тяжело морально не было. Когда вкладываешь деньги в крипту, расчитывай что их уже потерял. Так легче на этих всех падениях жить и не париться.
Я ждал 7 лет, когда xrp обновит АТН. Дождался. Эфир топ 2 монета, что за нее переживать. У нее в любом случае будет обновление АТН, вопрос только в сроках.
Другой момент, что делать со Starknet (кто его держит)... Вот кого укатали в дно так эту монетку

Hodl работает только с биткоином. Со всем остальным КГ - не очень.
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 12:30

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Долбаные манипуляторы...выработали последнее время схему,дампить на низкой ликвидности по выходным,устраивая обвалы,пока другие рынки не работают,а с недели все откупать взад...Опять сделали ГЭП до 85К с пятницы и естественно пошли его тут же закрывать..Бо дыра снова в моменте была 5тыс...теперь осталось 1500 уже
osafly
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