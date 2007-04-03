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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 бер, 2025 12:14
Patr1ot написав:vitaxa2006
Держите свои монеты. Как бы тяжело морально не было. Когда вкладываешь деньги в крипту, расчитывай что их уже потерял. Так легче на этих всех падениях жить и не париться.
Я ждал 7 лет, когда xrp обновит АТН. Дождался. Эфир топ 2 монета, что за нее переживать. У нее в любом случае будет обновление АТН, вопрос только в сроках.
Другой момент, что делать со Starknet (кто его держит)... Вот кого укатали в дно так эту монетку
Hodl работает только с биткоином. Со всем остальным КГ - не очень.
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Додано: Пон 10 бер, 2025 12:30
Долбаные манипуляторы...выработали последнее время схему,дампить на низкой ликвидности по выходным,устраивая обвалы,пока другие рынки не работают,а с недели все откупать взад...Опять сделали ГЭП до 85К с пятницы и естественно пошли его тут же закрывать..Бо дыра снова в моменте была 5тыс...теперь осталось 1500 уже
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Додано: Пон 10 бер, 2025 13:36
osafly написав:
Долбаные манипуляторы...выработали последнее время схему,дампить на низкой ликвидности по выходным,устраивая обвалы,пока другие рынки не работают,а с недели все откупать взад...Опять сделали ГЭП до 85К с пятницы и естественно пошли его тут же закрывать..Бо дыра снова в моменте была 5тыс...теперь осталось 1500 уже
Очень дорого для рынка удерживать цену биткоина на таких обезумевших уровнях. Про все остальное КГ просто молчу (текущая "капитализация" всего прочего КГ далеко за пределами моего понимания).
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Додано: Пон 10 бер, 2025 17:44
ешо и сипуха вниз прёт...
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чик
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Додано: Пон 10 бер, 2025 17:49
чик написав:
ешо и сипуха вниз прёт...
Если Трамп 1.0 был ракетным топливом для рынка, то Трамп 2.0 - это какая-то катастрофа на ровном месте. Так уипать рынок без всякой на то причины - надо было постараться. И я не уверен, что будет разворот даже если его кто-то стукнет по голове и он перестанет нести хню и прекратит всем вокруг грозить тарифными войнами. Тем более что и надежды на это мало, когда окружение смотрит ему в рот, как какому-то сраному Иосифу Виссарионовичу.
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