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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3562356335643565>
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 12:14

  Patr1ot написав:vitaxa2006
Держите свои монеты. Как бы тяжело морально не было. Когда вкладываешь деньги в крипту, расчитывай что их уже потерял. Так легче на этих всех падениях жить и не париться.
Я ждал 7 лет, когда xrp обновит АТН. Дождался. Эфир топ 2 монета, что за нее переживать. У нее в любом случае будет обновление АТН, вопрос только в сроках.
Другой момент, что делать со Starknet (кто его держит)... Вот кого укатали в дно так эту монетку

Hodl работает только с биткоином. Со всем остальным КГ - не очень.
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 12:30

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Долбаные манипуляторы...выработали последнее время схему,дампить на низкой ликвидности по выходным,устраивая обвалы,пока другие рынки не работают,а с недели все откупать взад...Опять сделали ГЭП до 85К с пятницы и естественно пошли его тут же закрывать..Бо дыра снова в моменте была 5тыс...теперь осталось 1500 уже
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 13:36

  osafly написав:Долбаные манипуляторы...выработали последнее время схему,дампить на низкой ликвидности по выходным,устраивая обвалы,пока другие рынки не работают,а с недели все откупать взад...Опять сделали ГЭП до 85К с пятницы и естественно пошли его тут же закрывать..Бо дыра снова в моменте была 5тыс...теперь осталось 1500 уже

Очень дорого для рынка удерживать цену биткоина на таких обезумевших уровнях. Про все остальное КГ просто молчу (текущая "капитализация" всего прочего КГ далеко за пределами моего понимания).
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 17:44

ешо и сипуха вниз прёт...
чик
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 17:49

  чик написав:ешо и сипуха вниз прёт...

Если Трамп 1.0 был ракетным топливом для рынка, то Трамп 2.0 - это какая-то катастрофа на ровном месте. Так уипать рынок без всякой на то причины - надо было постараться. И я не уверен, что будет разворот даже если его кто-то стукнет по голове и он перестанет нести хню и прекратит всем вокруг грозить тарифными войнами. Тем более что и надежды на это мало, когда окружение смотрит ему в рот, как какому-то сраному Иосифу Виссарионовичу.
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 18:49

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Еще раз напоминаю,технически-по волнам,пока мы не ушли ниже 74К-страшного ничего нет....Тренд восходящий в силе...Внизу по прежнему недозакрытый ГЭП и вверху ближайший тоже недозакрыли..Альта уже как то слабо реагирует на художества деда....По доминации,мы скоро боковиком пробьем трендовую линии поддержки...и она начнет падать(просто она уже на пути-отвернуть некуда-только уйти выше-63-64% и немного отсрочить этот пробой)Не удивлюсь,если миниальтсезон начнется таким придурковатым способом...подтверждение позитива-пробой доминации на уровне 57%...
Пробой трендовой и выход из восх.клина,примерно 11-12% падения по доминации с текущих должен отработать..
График

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Востаннє редагувалось osafly в Пон 10 бер, 2025 18:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 19:55

osafly Что нужно сделать, чтобы Ваши изображения открывались?
Dr_English
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 20:32

  Dr_English написав:osafly Что нужно сделать, чтобы Ваши изображения открывались?


Для Витахи....Эфир как по мне,сломал тренд....Судя по графику,пятая волна уже все....никакого растяжения в ней нет...Мы уже вообще зашли на территорию волны 1...,упали ниже волны 4...Так не должно быть на бычьих структурах.То что я неправильно разметил-не похоже...Всегда выслушал бы с удовольствием коллег,если кто интересуется разволновкой...Плюс тройная!!!вершина на графике.Пробили трендовую линию так? как я ожидаю ее пробития на графике доминации BTC.D По ходу,будем мы реакумулироваться и начинать все сначала...долго и нудно.Я понимаю что могут максимально путать,но всегда все происходит в рамках теханализа..Здесь уже-увы...Если сломают по битку,то следующиее что можно закрывать по нему-ближайший имбаланс на 70700-74400.Пипец!

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Востаннє редагувалось osafly в Пон 10 бер, 2025 20:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 20:33

  Dr_English написав:osafly Что нужно сделать, чтобы Ваши изображения открывались?


Нажать на них и открыть...Я их через форум загружаю..Так проще и быстрее.У кого не открывается еще и не виден скрин-просьба написать здесь...
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 20:37

osafly Только через впн открывается, провайдер киевстар блокирует сервис
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