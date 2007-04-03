Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 бер, 2025 20:48
чик написав:
ешо и сипуха вниз прёт...
это все еще сопли
вот если сипа укатается до 2000-2500 будет сказка
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Додано: Пон 10 бер, 2025 20:51
https://imgpx.com/RVqtBi5RW9bO.jpg
- График Доминации
https://imgpx.com/ct7tPHHVemWv.jpg
График Эфира
Странно конечно все это...Украина уже настолько палку перегнула со всеми этими блокировками российского контента и пр...что зачастую у меня просто тупо не открываются некоторые украинские сайты.Чем вызвана такая "любовь" мобильных провайдеров к фин.форуму-вопрос?!
osafly
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