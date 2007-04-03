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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3562356335643565
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 20:48

  чик написав:ешо и сипуха вниз прёт...


это все еще сопли
вот если сипа укатается до 2000-2500 будет сказка
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 20:51

https://imgpx.com/RVqtBi5RW9bO.jpg - График Доминации


https://imgpx.com/ct7tPHHVemWv.jpg График Эфира


Странно конечно все это...Украина уже настолько палку перегнула со всеми этими блокировками российского контента и пр...что зачастую у меня просто тупо не открываются некоторые украинские сайты.Чем вызвана такая "любовь" мобильных провайдеров к фин.форуму-вопрос?!
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 21:22

  osafly написав:Опять будешь тарить серьезно??

В мене лєсєнка на відкуп і продажу. Гойдаюся туди-сюди з інтервалом 1%.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 22:12

  osafly написав:
  Dr_English написав:osafly Что нужно сделать, чтобы Ваши изображения открывались?


Нажать на них и открыть...Я их через форум загружаю..Так проще и быстрее.У кого не открывается еще и не виден скрин-просьба написать здесь...

Добрий вечір, шановні користувачі.
Відредагувала графіки, має відкриватися.
Рекомендую використовувати сервіс https://imgbb.com/

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 22:25

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Все падає, на чому Тесла так рве, за сьогодні +31%, пздц
angra
 
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