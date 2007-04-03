это все еще сопли
вот если сипа укатается до 2000-2500 будет сказка
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 бер, 2025 20:48
Додано: Пон 10 бер, 2025 20:51
Странно конечно все это...Украина уже настолько палку перегнула со всеми этими блокировками российского контента и пр...что зачастую у меня просто тупо не открываются некоторые украинские сайты.Чем вызвана такая "любовь" мобильных провайдеров к фин.форуму-вопрос?!
Додано: Пон 10 бер, 2025 21:22
Додано: Пон 10 бер, 2025 22:12
Добрий вечір, шановні користувачі.
Відредагувала графіки, має відкриватися.
Рекомендую використовувати сервіс
З повагою,
Додано: Пон 10 бер, 2025 22:25
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Все падає, на чому Тесла так рве, за сьогодні +31%, пздц
Додано: Пон 10 бер, 2025 22:35
а шо вам непонятно кстати, по трём альтам, которые "пропампил" рыжий ада, рипл, солянка многие уже на шортах заработали столько же и больше, чем на их лонгах
Востаннє редагувалось чик в Пон 10 бер, 2025 23:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 10 бер, 2025 22:58
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Закрыли нижний ГЭП полностью..со второй попытки.Снова конвергенция на 4ч и на дневке...пора бы уже отскок нарисовать....Укатали по полной хомячков...я бы сказал-законсервировали..
Додано: Пон 10 бер, 2025 23:00
Додано: Пон 10 бер, 2025 23:28
Какой +? Тесла в свободном падении.
И я даже не знаю что это падение может приостановить. Тесла росла во многом благодаря почти религиозному оптимизму разных нердов, гиков, экоактивистов и т.д. А Маск взял и насрал им всем на голову гигантскую кучу дерьма. И это при том что электромобили сейчас выпускают все кому ее лень. О чем он думал - хз.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 10 бер, 2025 23:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 10 бер, 2025 23:30
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Ликвидаций за 24ч-830млн,из них 644млн лонги
Востаннє редагувалось osafly в Пон 10 бер, 2025 23:36, всього редагувалось 1 раз.
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