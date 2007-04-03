Что интересно,график Теслы,можно спокойно налаживать на график Эфира...или наоборот.Один к одному ситуация....почти..Где увидел хлопец +31%,тоже большой вопрос..Только зашел сам проверить...Эфир №2
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 бер, 2025 23:35
Что интересно,график Теслы,можно спокойно налаживать на график Эфира...или наоборот.Один к одному ситуация....почти..Где увидел хлопец +31%,тоже большой вопрос..Только зашел сам проверить...Эфир №2
Додано: Пон 10 бер, 2025 23:57
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
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