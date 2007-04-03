Что интересно,график Теслы,можно спокойно налаживать на график Эфира...или наоборот.Один к одному ситуация....почти..Где увидел хлопец +31%,тоже большой вопрос..Только зашел сам проверить...Эфир №2
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 бер, 2025 23:35
Что интересно,график Теслы,можно спокойно налаживать на график Эфира...или наоборот.Один к одному ситуация....почти..Где увидел хлопец +31%,тоже большой вопрос..Только зашел сам проверить...Эфир №2
Додано: Пон 10 бер, 2025 23:57
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
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Додано: Вів 11 бер, 2025 00:16
Лонгустинів більше ніж шортунів, от все і падає. Допоки хомячели не припинять лонгувати, діла не буде. Рокета не полетить туземун. А кефір дампить маніпулька, щоб тиснути на психіку Вітахи. Вітаха опинився в натовпі і мислив як натовп, ставлячи на оновлення хаїв монети. От маніпулька і укатав кефір в хлам. Тільки шортуни можуть врятувати Вітаху. І нарешті, кефір забродить. До тих пір, кіна не буде. Тушіть світло!
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 11 бер, 2025 00:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 11 бер, 2025 00:18
Да шо ж такое А через VPN??
Додано: Вів 11 бер, 2025 00:25
Да тут не только в этом дело.Тут совокупность факторов..И жажда наживы не последнюю роль играет...глядя на новые монеты,такие как Манта,STRK,Арбитрум и пр....клепают и по рынку сливают...разлок и в рынок..пофиг по какой цене.STRK вон уже 11Х чи больше сделал...в обратном только направлении...Плюс еще неадекватные дебилоиды пришли в стране считавшейся образцом всего и всея.... долгое время,а оказалось-кучка душевнобольных и просто ебн... на всю голову..Вот и результат.
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