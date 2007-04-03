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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3563356435653566
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 23:35

  airmax78 написав:
  angra написав:Все падає, на чому Тесла так рве, за сьогодні +31%, пздц

Какой +? Тесла в свободном падении.


Что интересно,график Теслы,можно спокойно налаживать на график Эфира...или наоборот.Один к одному ситуация....почти..Где увидел хлопец +31%,тоже большой вопрос..Только зашел сам проверить...Эфир №2
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 23:57

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  osafly написав:Нашел один пост,как Космическая машина пенял что мои прогнозы с 2021 не сбываются...Но вот чудо,нашел свой скрин спора за 21год...по прогнозам падения рынка.....Биток буквально через неделю после того поста обновил свой хай прошлого халвинга.Прикольно получилось....Уже и забыл об этом
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Dr_English
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 00:16

Лонгустинів більше ніж шортунів, от все і падає. Допоки хомячели не припинять лонгувати, діла не буде. Рокета не полетить туземун. А кефір дампить маніпулька, щоб тиснути на психіку Вітахи. :| Вітаха опинився в натовпі і мислив як натовп, ставлячи на оновлення хаїв монети. От маніпулька і укатав кефір в хлам. Тільки шортуни можуть врятувати Вітаху. І нарешті, кефір забродить. До тих пір, кіна не буде. Тушіть світло!
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 11 бер, 2025 00:18, всього редагувалось 1 раз.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 00:18

  Dr_English написав:
  osafly написав:Нашел один пост,как Космическая машина пенял что мои прогнозы с 2021 не сбываются...Но вот чудо,нашел свой скрин спора за 21год...по прогнозам падения рынка.....Биток буквально через неделю после того поста обновил свой хай прошлого халвинга.Прикольно получилось....Уже и забыл об этом
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Да шо ж такое :lol: А через VPN??

https://imgpx.com/x72h9wS96sUT.jpg
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 00:25

  Козак-характерник написав:Лонгустинів більше ніж шортунів, от все і падає. Допоки хомячели не припинять лонгувати, діла не буде. Рокета не полетить туземун.

Да тут не только в этом дело.Тут совокупность факторов..И жажда наживы не последнюю роль играет...глядя на новые монеты,такие как Манта,STRK,Арбитрум и пр....клепают и по рынку сливают...разлок и в рынок..пофиг по какой цене.STRK вон уже 11Х чи больше сделал...в обратном только направлении...Плюс еще неадекватные дебилоиды пришли в стране считавшейся образцом всего и всея.... долгое время,а оказалось-кучка душевнобольных и просто ебн... на всю голову..Вот и результат.
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 10:13

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

есть мнение и оно мне понравилось что Трамп хочет загнать очень быстро экономику в рецессию(понизить ввп, увеличить безработицу, понизить учетную ставку и т.д). Цель - рефинансировать 9трлн долл по 1.5+/- а не по 4%

как недавно Трам сказал, берите пример с китая, который планирует на 100 лет вперед.

если это так, то это далеко не первый день коррекции
Олежан
 
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  #<1 ... 3563356435653566
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