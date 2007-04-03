Додано: Вів 11 бер, 2025 12:26

osafly написав: Ликвидаций за 24ч-830млн,из них 644млн лонги Ликвидаций за 24ч-830млн,из них 644млн лонги

Чего они все сейчас в лонги лезут? Ведь падаем вертикально вниз уже 4-й месяц пошёл. Сами себе враги. В 2022 году биткоин упал от хая до дна на 78%, эфир на 82%. Сейчас пока биткоин упал от 109к на 30% (до 77к в моменте), эфир упал от 4,1к на 55% (до 1,8к в моменте). Зачем так рано люди в лонги лезут? Ещё ж запас для падения большой. Если взять хотя бы 70% падение по битку от хая 109к, то это выйдет цена $33000, а по эфиру $820. Наверное, от этих цен уже нужно в лонг вставать. Правильно?