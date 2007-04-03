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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 бер, 2025 12:48
чик написав:
фонда трохи вверх и отскок по битку...
Пилят бычков пилой на бифштексы. Я тоже под раздачу попал.
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Додано: Вів 11 бер, 2025 12:54
vitaxa2006 написав: osafly написав:
Ликвидаций за 24ч-830млн,из них 644млн лонги
Чего они все сейчас в лонги лезут? Ведь падаем вертикально вниз уже 4-й месяц пошёл. Сами себе враги. В 2022 году биткоин упал от хая до дна на 78%, эфир на 82%. Сейчас пока биткоин упал от 109к на 30% (до 77к в моменте), эфир упал от 4,1к на 55% (до 1,8к в моменте). Зачем так рано люди в лонги лезут? Ещё ж запас для падения большой. Если взять хотя бы 70% падение по битку от хая 109к, то это выйдет цена $33000, а по эфиру $820. Наверное, от этих цен уже нужно в лонг вставать. Правильно?
Правильно. Но никто не хочет смотреть вслед уходящему поезду. Тем более если ты удержался от покупке по 100+ и 90+.
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airmax78
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Додано: Вів 11 бер, 2025 13:24
osafly написав: airmax78 написав: angra написав:
Все падає, на чому Тесла так рве, за сьогодні +31%, пздц
Какой +? Тесла в свободном падении.
..Где увидел хлопец +31%,тоже большой вопрос..
C 16/11/24 по 11/03/25 акції Тесли виросли на 963 %. (з 6.5 до 70$ ) Добре, не буду тут про акції.
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angra
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Додано: Вів 11 бер, 2025 13:30
Будет весело, если биток упадёт ниже 60к, тогда хочу, чтоб Сейлор обанкротился со своей Микростратегией, у которого сейчас средняя цена покупки битка около 65к. Вот смеху-то будет, если Микростратегия скаманётся)) Я уже и так в полной *опе) Хоть поржу с Сейлора и его вкладчиков....
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