osafly написав:Ликвидаций за 24ч-830млн,из них 644млн лонги
Чего они все сейчас в лонги лезут? Ведь падаем вертикально вниз уже 4-й месяц пошёл. Сами себе враги. В 2022 году биткоин упал от хая до дна на 78%, эфир на 82%. Сейчас пока биткоин упал от 109к на 30% (до 77к в моменте), эфир упал от 4,1к на 55% (до 1,8к в моменте). Зачем так рано люди в лонги лезут? Ещё ж запас для падения большой. Если взять хотя бы 70% падение по битку от хая 109к, то это выйдет цена $33000, а по эфиру $820. Наверное, от этих цен уже нужно в лонг вставать. Правильно?
Правильно. Но никто не хочет смотреть вслед уходящему поезду. Тем более если ты удержался от покупке по 100+ и 90+.
Будет весело, если биток упадёт ниже 60к, тогда хочу, чтоб Сейлор обанкротился со своей Микростратегией, у которого сейчас средняя цена покупки битка около 65к. Вот смеху-то будет, если Микростратегия скаманётся)) Я уже и так в полной *опе) Хоть поржу с Сейлора и его вкладчиков....
osafly написав:Еще раз напоминаю,технически-по волнам,пока мы не ушли ниже 74К-страшного ничего нет....Тренд восходящий в силе...Внизу по прежнему недозакрытый ГЭП и вверху ближайший тоже недозакрыли..Альта уже как то слабо реагирует на художества деда....По доминации,мы скоро боковиком пробьем трендовую линии поддержки...и она начнет падать(просто она уже на пути-отвернуть некуда-только уйти выше-63-64% и немного отсрочить этот пробой)Не удивлюсь,если миниальтсезон начнется таким придурковатым способом...подтверждение позитива-пробой доминации на уровне 57%... Пробой трендовой и выход из восх.клина,примерно 11-12% падения по доминации с текущих должен отработать.. График
Сегодня ночью укололи 76к. Ещё 2к осталось, с такими темпами дампов, следующий штурм, наверное, пробьёт 74к вниз.
6 квітня 2023, 14:43 Крипта у спадок: що потрібно зробити, щоб її передати та отримати
... Як передати криптовалюти у спадщину — розповість «Мінфін».
Якщо ваші криптоактиви зберігаються на гаманці (йдеться як про холодні, так і гарячі гаманці), то передача їх у спадок дуже проста.
1. Необхідно щоб спадкоємець знав про існування такого гаманця;
2. В нього мають бути ключі доступу до цього гаманця.
Річ у тім, що якщо ви навіть вкажете криптогаманець у заповіті й спадкоємець офіційно отримає його у спадщину без ключів доступу, активи будуть безповоротно втрачені.
Звідси випливає й інше розв'язання питання — вказати у заповіті ключі доступу до криптогаманця, тим самим обмежити доступ спадкоємця до криптоактивів до того часу, поки заповіт не буде оприлюднено, а спадок оформлено згідно з чинним законодавством.
Дуже мутний варіант... Нотар знатиме ті ключі. От оформить тисячу таких заповітів і вирішить “та пішли ви всі...” 😂
З централізованими криптобіржами питання спадку вирішується дещо складніше.
Куди вже складніше... Та й біржа раптом може сказати “вкрали 96%... так сі стало...`”:
Володимир Носов статки спрямовує на підвищення безпеки активів клієнтів біржі. Платформа WhiteBIT зберігає 96% криптовалют користувачів на холодних гаманцях.
Коли дійшла справа до заповіту та спадщини й у спадкоємця (-ів) відсутній доступ до акаунту, тоді необхідно звертатися у службу підтримки криптобіржі. Почати необхідно з відкриття акаунту на біржі — це спростить звернення у службу підтримки, а в майбутньому на цей акаунт будуть переведені цифрові активи отримані у спадок.
Обов’язково верифікуйте акаунт, щоб зняти всі обмеження щодо операцій з цифровими активами. Далі звертаємося у службу підтримки біржі.
Приклад продемонструємо на Binance ...
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З цієї сторінки стає зрозумілим, що для передачі цифрових активів у спадок на Binance у заповіті обов'язково необхідно вказати email який підв'язаний до акаунту, та номер рахунку.
На інших біржах вимоги можуть відрізнятися, тож варто вказати якомога більше даних.
Дивно це все якось...
Біржа змушує клієнта давати фото паспорту, крутити головою для “живої фоти”...
То навіщо ще й ел.пошта в заповіті й акк? Бо у заповіті вже ж є загальна фраза “у будь-яких банківських та фін.установах...”
У випадку якщо право власності на цифрові активи так ніхто і не пред’явив, вони повинні перейти у власність держави.
Після смерті людини часто виникають проблеми щодо передачі її активів спадкоємцям. Розв'язання цих проблем ще за життя є надзвичайно важливим, адже неправильно оформлений спадок може призвести до безповоротних втрат.
Висновок простий: якщо ви інвестор у цифрові активи, вам слід заздалегідь подбати про те, що буде з вашими криптозаощадженнями, якщо вас не стане. Родині Меллона пощастило: вони отримали доступ до успадкованих активів. Щоправда, на це знадобилося три роки та безліч судових позовів.
Щодо держави -- якось слабо віриться...
Більш ймовірно, що біржа радітиме купі лежачих активів, за які навіть % не просять. А колись і збанкрутує, і хтось з керівництва візьме “нічийне” собі.
З онлайн-гаманцями без ключів теж цікаво. Колись може заведуться надпотужні ШІ, зможуть зламати гаманці й матимуть старткапітал на “життя”. Отже, з екологічної точки зору, таки краще просто спалити готівку. 😁 Бо не факт, що у криптогаманці таки згорить саме...