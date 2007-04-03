Додано: Вів 11 бер, 2025 15:10



6 квітня 2023, 14:43

Крипта у спадок: що потрібно зробити, щоб її передати та отримати



... Як передати криптовалюти у спадщину — розповість «Мінфін».







Якщо ваші криптоактиви зберігаються на гаманці (йдеться як про холодні, так і гарячі гаманці), то передача їх у спадок дуже проста.



1. Необхідно щоб спадкоємець знав про існування такого гаманця;



2. В нього мають бути ключі доступу до цього гаманця.



Річ у тім, що якщо ви навіть вкажете криптогаманець у заповіті й спадкоємець офіційно отримає його у спадщину без ключів доступу, активи будуть безповоротно втрачені.



Звідси випливає й інше розв'язання питання — вказати у заповіті ключі доступу до криптогаманця, тим самим обмежити доступ спадкоємця до криптоактивів до того часу, поки заповіт не буде оприлюднено, а спадок оформлено згідно з чинним законодавством.







З централізованими криптобіржами питання спадку вирішується дещо складніше.



Володимир Носов статки спрямовує на підвищення безпеки активів клієнтів біржі. Платформа WhiteBIT зберігає 96% криптовалют користувачів на холодних гаманцях.



Коли дійшла справа до заповіту та спадщини й у спадкоємця (-ів) відсутній доступ до акаунту, тоді необхідно звертатися у службу підтримки криптобіржі. Почати необхідно з відкриття акаунту на біржі — це спростить звернення у службу підтримки, а в майбутньому на цей акаунт будуть переведені цифрові активи отримані у спадок.



Обов’язково верифікуйте акаунт, щоб зняти всі обмеження щодо операцій з цифровими активами. Далі звертаємося у службу підтримки біржі.



Приклад продемонструємо на Binance ...



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З цієї сторінки стає зрозумілим, що для передачі цифрових активів у спадок на Binance у заповіті обов'язково необхідно вказати email який підв'язаний до акаунту, та номер рахунку.



На інших біржах вимоги можуть відрізнятися, тож варто вказати якомога більше даних.





У випадку якщо право власності на цифрові активи так ніхто і не пред’явив, вони повинні перейти у власність держави.



Після смерті людини часто виникають проблеми щодо передачі її активів спадкоємцям. Розв'язання цих проблем ще за життя є надзвичайно важливим, адже неправильно оформлений спадок може призвести до безповоротних втрат.



Висновок простий: якщо ви інвестор у цифрові активи, вам слід заздалегідь подбати про те, що буде з вашими криптозаощадженнями, якщо вас не стане. Родині Меллона пощастило: вони отримали доступ до успадкованих активів. Щоправда, на це знадобилося три роки та безліч судових позовів.



Стаття вже давно є на мінфіні.Дуже мутний варіант...Нотар знатиме ті ключі.От оформить тисячу таких заповітів і вирішить “та пішли ви всі...” 😂Куди вже складніше...Та й біржа раптом може сказати “вкрали 96%... так сі стало...`”:Дивно це все якось...Біржа змушує клієнта давати фото паспорту, крутити головою для “живої фоти”...То навіщо ще й ел.пошта в заповіті й акк?Бо у заповіті вже ж є загальна фраза “у будь-яких банківських та фін.установах...”Щодо держави -- якось слабо віриться...Більш ймовірно, що біржа радітиме купі лежачих активів, за які навіть % не просять.А колись і збанкрутує, і хтось з керівництва візьме “нічийне” собі.З онлайн-гаманцями без ключів теж цікаво.Колись може заведуться надпотужні ШІ, зможуть зламати гаманці й матимуть старткапітал на “життя”.Отже, з екологічної точки зору, таки краще просто спалити готівку. 😁 Бо не факт, що у криптогаманці таки згорить саме...